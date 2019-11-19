Nhan sắc 4 thành viên BLACKPINK sau 3 năm ra mắt: Từ các chị đại tuổi teen thành công chúa quyền lực

Năm 2016, 4 thành viên của BLACKPINK là Jennie , Jisoo , Lisa và Rosé chính thức ra mắt trước công chúng. Các cô gái đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người hâm mộ Kpop vì ngoại hình nổi bật và phong cách na ná đàn chị cùng nhà 2NE1.

Hiện nay, BLACKPINK là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất Kpop. Bên cạnh âm nhạc độc đáo, mới lạ thì ngoại hình của các thành viên cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của nhóm như hiện nay.

Sau khi thành công với hình ảnh mạnh mẽ, mang vẻ đẹp “ngầu” như những chị đại trường cấp 3, BLACKPINK đã thay đổi rất nhiều phong cách khác nhau. Giờ đây, các cô gái đã lột xác trở thành những cô công chúa trưởng thành, sang chảnh và quyền lực hơn.

Jisoo từng bị chê nhạt nhòa, không phù hợp với phong cách của YG - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau 3 năm ra mắt cô nàng đã khiến netizen phải thay đổi cách nhìn - Ảnh: Internet

Thời mới debut, cứ ít ngày Jisoo lại bị netizen đem ra bàn tán vì khuôn mặt nhạt nhòa, không đẹp bằng những visual cùng thời như Irene (Red Velvet), Tzuyu (TWICE). Thế nhưng chỉ sau 3 năm ra mắt, chị cả BLACKPINK đã khiến antifan phải thay đổi cách nhìn. Sau mỗi lần comeback, Jisoo lại càng trở nên xinh đẹp hơn và “cân” được mọi concept từ dịu dàng thục nữ đến hip hop đậm chất YG.

Jennie - nữ thần sexy bậc nhất Kpop

Jennie nổi bật từ khi mới ra mắt - Ảnh: Internet

Hiện tại, Jennie là một trong những nữ idol được săn đón nhất Kpop - Ảnh: Internet

Năm 2016, khi vừa được giới thiệu với công chúng, Jennie đã gây chú ý với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khác biệt hoàn toàn với những nữ idol lúc bấy giờ. Cô nàng mang vẻ đẹp vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Mặc dù chỉ mới ra mắt 3 năm nhưng Jennie đã vượt mặt hàng loạt tiền bối đình đám để trở thành một trong những nữ idol nổi tiếng nhất Kpop hiện nay. Bên cạnh đó, Jennie còn được mệnh danh là “công chúa của YG” vì thường xuyên diện những món đồ sang chảnh trên người.

Rosé từ thành viên kém nổi bật đến idol “vạn người mê”

Thời mới ra mắt, Rosé là thành viên bị chê bai nhiều nhất - Ảnh: Internet

Chỉ sau 3 năm, nhan sắc của Rosé đã đạt đến thời kỳ đỉnh cao - Ảnh: Internet

Từng bị đánh giá ngoại hình không nổi bật bằng những thành viên còn lại nhưng sau 3 năm ra mắt, Rosé đã thay đổi hoàn toàn.

Năm 2019 có thể nói chính là thời điểm cô nàng bùng nổ về nhan sắc. Bên cạnh một body hoàn hảo, cao ráo Rosé còn sở hữu khuôn mặt đẹp không góc chết. Thành viên BLACKPINK có thể hóa thành nàng thơ dịu dàng, nữ tính nhưng cũng có thể trở thành một cô gái mạnh mẽ, cá tính như trong MV “Kill this love”.

“Em gái quốc tế” Lisa trở thành nữ idol ngoại quốc được săn đón nhất Kpop

Năm 2016, Lisa là một trong những thành viên ít fan nhất nhóm - Ảnh: Internet

Năm 2019, cô 'em út quốc tế' trở thành 'cây hút fan' của BLACKPINK - Ảnh: Internet

Nữ thần tượng đến từ Thái Lan sở hữu khuôn mặt mang nhiều nét lai Tây, đậm chất girlcrush. Chính vì vậy trên thị trường quốc tế, Lisa là một trong những thành viên đông fan nhất nhóm. Theo thời gian, Lisa ngày càng lột xác, trưởng thành hơn. Mỗi khi cô “em út quốc tế” của BLACKPINK xuất hiện đều gây sốt với khuôn mặt đẹp như “búp bê sống”.