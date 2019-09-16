Bộ ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Jennie nhóm BLACKPINK đang khiến cộng đồng mạng không ngừng xuýt xoa vì quá gợi cảm và thần thái.
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Mới đây, tạp chí Elle số tháng 10 đã tung ra loạt ảnh của nữ thần tượng Jennie nhóm BLACKPINK. Được biết, bộ ảnh này của Jennie do nhiếp ảnh gia Hong Jang Hyun thực hiện. Ngay lập tức, nhan sắc của công chúa nhà YG trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng.
Diện trang phục “nửa kín nửa hở”, chẳng cần phô diễn quá nhiều da thịt nhưng Jennie đủ sức quyến rũ để thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ cần khoác hờ một chiếc áo len để lộ bờ vai trần, giọng ca “Kill This Love” khiến cộng đồng mạng không ngừng bấn loạn.
Bên cạnh đó, dù lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhan sắc của thành viên BLACKPINK vẫn vô cùng sang chảnh và thần thái.
Một số hình ảnh khác của Jennie:
Khi chia sẻ về những dự định sắp tới với tạp chí Elle, Jennie cho biết: “Tôi đã được học hỏi và cảm nhận nhiều điều. Nếu tôi tiến thêm một bước mà không sợ hãi, tôi sẽ tìm thấy một khung cảnh mới đầy bất ngờ đang chờ đợi tôi. Tôi muốn tiếp tục thể hiện tốt hơn những màn trình diễn trên sân khấu”.