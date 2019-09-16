Câu trả lời ‘bá đạo’ của Lưu Đức Hoa khi được fan nữ mặc váy cưới cầu hôn

Với tài năng thiên bẩm của mình, nam ca sĩ, diễn viên Lưu Đức Hoa luôn là thần tượng của nhiều cô gái dù anh đã có gia đình.

Đối với nhiều fan hâm mộ của nam ca sĩ, diễn viên Lưu Đức Hoa, họ không thể nào quên những ảnh hưởng của fan cuồng Dương Lệ Quyên gây ra cho thần tượng của mình. Dương Lệ Quyên chính là kiểu fan cuồng mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng không muốn gặp phải. Dương Lệ Quyên có lẽ là fan cuồng mà Lưu Đức Hoa ám ảnh nhất trong sự nghiệp của mình Từ khi còn trẻ, Dương Lệ Quyên đã nghe nhạc và yêu mến Lưu Đức Hoa. Tuy nhiên tình yêu dành cho thần tượng của cô gái trẻ này có chút gì đó không bình thường. Bỏ mặc những lời khuyên từ gia đình, cô vẫn nhất định phải một lần gặp được thần tượng. Không khuyên được con gái, bố cô đã phải bán nhà, bán thận và cuối cùng là chọn cách tự tử để hoàn thành tâm nguyện của con gái.

Nam ca sĩ, diễn viên Lưu Đức Hoa từng là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái Sau cái chết của bố, Dương Lệ Quyên đã được gặp gỡ và chụp hình với Lưu Đức Hoa nhưng cô vẫn luôn bị người đời và ngay cả thần tượng của mình chỉ trích. Tính đến nay, sự việc đó đã qua đi hơn 10 năm. Giờ đây Dương Lệ Quyên đã có công việc nhưng cô vẫn còn độc thân và luôn dành tình yêu cháy bỏng cho Lưu Đức Hoa như ngày nào. Những hình ảnh mới nhất của Lưu Đức Hoa trong chuyến lưu diễn tại Malaysia Dù hiện tại Lưu Đức Hoa đã kết hôn với Chu Lệ Thiên và có con nhưng anh vẫn có rất nhiều fan hâm mộ nữ. Mới đây khi tổ chức chuyến lưu diễn tại Malaysia, Lưu Đức Hoa gặp phải một tình huống trớ trêu khi một fan nữ mặc váy cưới ở hàng ghế đầu tiên bất ngờ tỏ tình: “Em muốn kết hôn với anh”.

Dù đã có gia đình nhưng Lưu Đức Hoa vẫn được fan nữ tỏ tình Cô gái mặc váy cưới ở hàng ghế đầu tiên đã nói với Lưu Đức Hoa rằng cô muốn kết hôn với anh Trước lời tỏ tình của fan hâm mộ, Lưu Đức Hoa trả lời cực thông minh: “Anh kết hôn rồi, nhưng mà anh vẫn có thể yêu em, đừng thay đổi tình cảm nhé!”. Câu trả lời này của Lưu Đức Hoa nhận được tràng vỗ tay vang dội từ người hâm mộ. Tình yêu mà Lưu Đức Hoa nói ở đây là tình yêu của thần tượng dành cho fan hâm mộ chứ không phải là tình cảm trai gái. Dù đã kết hôn nhưng anh vẫn luôn dành tình yêu đặc biệt cho fan hâm mộ của mình.

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