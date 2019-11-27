Loạt ảnh hậu trường ‘bóc trần’ nhan sắc thật của BLACKPINK khiến netizen ngỡ ngàng đặc biệt là vòng eo của Lisa

Từ năm 2016, khi các thành viên BLACKPINK chính thức được ra mắt, bên cạnh tài năng thì nhan sắc của 4 cô gái cũng là một trong những vấn đề được cộng đồng mạng hết sức quan tâm. Các cô gái BLACKPINK không chỉ gây chú ý với thần thái “ngầu” đậm chất nhà YG mà khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp.

Mới đây, trên Instagram xuất hiện loạt ảnh hậu trường của nhóm BLACKPINK. Trong loạt ảnh này, mặc dù các cô gái không được trang điểm đậm, chụp trong điều kiện thiếu sáng nhưng nhan sắc của 4 thành viên BLACKPINK vẫn không bị “dìm”.