Loạt ảnh hậu trường ‘bóc trần’ nhan sắc thật của BLACKPINK khiến netizen ngỡ ngàng đặc biệt là vòng eo của Lisa

Sao quốc tế 27/11/2019 11:51

Trong loạt ảnh hậu trường, nhan sắc của BLACKPINK không chỉ khiến fan mà ngay cả người qua đường cũng mê mệt. Đặc biệt là những bức ảnh chụp lại vòng eo siêu thực của Lisa và đôi chân nuột nà của Rosé.

Từ năm 2016, khi các thành viên BLACKPINK chính thức được ra mắt, bên cạnh tài năng thì nhan sắc của 4 cô gái cũng là một trong những vấn đề được cộng đồng mạng hết sức quan tâm. Các cô gái BLACKPINK không chỉ gây chú ý với thần thái “ngầu” đậm chất nhà YG mà khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp.

Mới đây, trên Instagram xuất hiện loạt ảnh hậu trường của nhóm BLACKPINK. Trong loạt ảnh này, mặc dù các cô gái không được trang điểm đậm, chụp trong điều kiện thiếu sáng nhưng nhan sắc của 4 thành viên BLACKPINK vẫn không bị “dìm”. 

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Jisoo đẹp bất chấp ánh sáng trong loạt ảnh hậu trường, xứng đáng là visual của nhóm - Ảnh: Instagram

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Jennie khiến người hâm mộ thích thú với loạt ảnh đáng yêu trong hậu trường - Ảnh: Instagram
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Mặc dù nổi tiếng với thân hình hoàn hào nhưng khi đứng cùng cô em cùng nhóm, Jennie vẫn bị lép vế - Ảnh: Instagram
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Vòng eo của Lisa nhỏ đến mức khiến nhiều người nghĩ rằng đây là sản phẩm của photoshop - Ảnh: Instagram
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Cận cảnh vòng eo siêu thực của em út BLACKPINK - Ảnh: Instagram
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Đôi chân của Rosé nuột nà khó tin - Ảnh: Instagram
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Các thành viên thường xuyên bị đôi chân của Rosé 'dìm hàng' khi chụp hình chung - Ảnh: Instagram

Có thể thấy trong hậu trường, Jennie không còn mang vẻ lạnh lùng như trên sân khấu hay chụp ảnh tạp chí mà mang nét nhí nhảnh, dễ thương. Trong khi đó, Jisoo vẫn như mọi khi, đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý, bàn tán nhiều nhất trong loạt ảnh này lại chính là vòng eo siêu nhỏ của Lisa và đôi chân nuột nà khó tin của Rosé.

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Các thành viên thân thiết trong hậu trường, đập tan tin đồn bị đối xử bất công - Ảnh: Instagram

Hiện tại, BLACKPINK là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất Kpop. Không giống những girlgroup mang hình tượng dễ thương, dịu dàng khác, BLACKPINK theo đuổi concept girlcrush khác lạ. Nhờ đó mà các cô gái nhà YG nhận được sự chú ý của nhiều người, thu hút lượng fan khổng lồ từ thời mới ra mắt.

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Mặc dù không quá cao nhưng Jennie (BLACKPINK) vẫn luôn lọt top những nữ thần tượng gợi cảm nhất nhờ sở hữu vòng eo con kiến. Cô nàng cũng thường xuyên mặc croptop khoe trọn vòng eo không chút mỡ thừa.

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