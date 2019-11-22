Kpop có mấy ai sexy như Jennie (BLACKPINK), chăm chỉ diện croptop từ sân bay đến sân khấu

Mặc dù không quá cao nhưng Jennie (BLACKPINK) vẫn luôn lọt top những nữ thần tượng gợi cảm nhất nhờ sở hữu vòng eo con kiến. Cô nàng cũng thường xuyên mặc croptop khoe trọn vòng eo không chút mỡ thừa.
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Kpop không thiếu những cô gái có vóc dáng gợi cảm, nóng bỏng nhưng để nuột nà đến mức cân được hết tất cả các thể loại quần áo như Jennie lại chẳng có mấy người. Sau khi định hình phong cách theo hình tượng quyến rũ, Jennie rất chuộng diện áo croptop. Không chỉ ở sân bay mà ngay cả trên sân khấu, thành viên BLACKPINK cũng thường xuyên mặc áo ngắn hoặc các bộ quần áo ôm sát cơ thể để khoe vòng eo con kiến.
Những bộ trang phục này không chỉ giúp cô nàng khoe trọn đường cong cơ thể mà còn giúp các động tác vũ đạo trở nên sexy hơn.
Jennie sinh năm 1996, là thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK. Nữ thần tượng ra mắt với vai trò main rapper của nhóm. Jennie được xem là “nữ hoàng thị phi” của nhóm khi liên tục vướng phải scandal dù mới ra mắt được 3 năm. Vào tháng 1/2019, Jennie bị Dispatch tung bằng chứng hẹn hò với Kai (EXO). Chỉ sau 1 tháng công khai, Jennie và main dancer của EXO đã công bố chia tay vì lịch trình bận rộn. Scandal tình cảm chưa kịp lắng xuống thì Jennie tiếp tục bị chỉ trích vì có thái độ lười biếng trên sân khấu, được YG biệt đãi.
Mặc dù liên tục bị chỉ trích nhưng hiện tại Jennie vẫn là một trong những thành viên đông fan nhất nhóm. Cô nàng được yêu thích nhờ vẻ ngoài sexy, quyến rũ và khuôn mặt dễ thương.