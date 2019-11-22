Kpop có mấy ai sexy như Jennie (BLACKPINK), chăm chỉ diện croptop từ sân bay đến sân khấu

Kpop không thiếu những cô gái có vóc dáng gợi cảm, nóng bỏng nhưng để nuột nà đến mức cân được hết tất cả các thể loại quần áo như Jennie lại chẳng có mấy người. Sau khi định hình phong cách theo hình tượng quyến rũ, Jennie rất chuộng diện áo croptop. Không chỉ ở sân bay mà ngay cả trên sân khấu, thành viên BLACKPINK cũng thường xuyên mặc áo ngắn hoặc các bộ quần áo ôm sát cơ thể để khoe vòng eo con kiến.

Jennie diện chiếc váy 'kín như bưng' cùng áo croptop khi du lịch mang đến cảm giác trẻ trung - Ảnh: Internet

Cách phối đồ của Jennie được không ít cô gái học tập - Ảnh: Internet

Ngay cả khi ra sân bay, Jennie cũng ưu tiên chọn những chiếc áo croptop ngắn cũn cỡn để khoe triệt để vòng eo thon gọn - Ảnh: Internet

Những bộ trang phục này không chỉ giúp cô nàng khoe trọn đường cong cơ thể mà còn giúp các động tác vũ đạo trở nên sexy hơn.