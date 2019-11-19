Hiếm hoi cùng xuất hiện tại một sự kiện, ảnh chưa photoshop của Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby và Lưu Thi Thi bị netizen đem ra so sánh

Sao quốc tế 19/11/2019 17:44

Tại sự kiện “Đêm từ thiện Harper's Bazaar”, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby và Lưu Thi Thi đã có màn đụng độ nhan sắc trên thảm đỏ gây chú ý.

Mới đây, “Đêm từ thiện Harper's Bazaar” thường niên lần thứ 17 của tạp chí Harper’s Bazaar đã chính thức diễn ra tại Trung Quốc. Sự kiện này ngay lập tức thu hút chú ý của giới truyền thông nhờ dàn khách mời toàn ngôi sao hạng A như: diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Angela Baby, Lâm Doãn, Cổ Lực Na Trát, Nghê Ni, Thích Vi, Tân Chỉ Lôi, Quan Hiểu Đồng…

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Đêm hội thu hút nhiều ngôi sao tham dự - Ảnh: Internet

Thảm đỏ của “Đêm từ thiện Harper's Bazaar” nhanh chóng trở thành sàn diễn để các mỹ nhân Cbiz cạnh tranh nhan sắc. Thu hút sự quan tâm nhất chính là Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby và Lưu Thi Thi – bà xã Ngô Kỳ Long.

Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung đang bàn tán xôn xao sau khi loạt ảnh chưa chỉnh sửa của những người đẹp này được một blogger đăng tải.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nhan sắc của Lưu Thi Thi và Angela Baby nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Trong khi đó, “mẹ một con” Triệu Lệ Dĩnh lại gây thất vọng vì lộ dấu hiệu lão hóa.

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Angela Baby khoe nhan sắc cực phẩm với ngũ quan hài hòa cùng làn da không tì vết – Ảnh: Internet

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Lưu Thi Thi dù có hơi tăng cân sau sinh nhưng vẫn giữ được thần thái vốn có và chiếm được thiện cảm nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng – Ảnh: Internet

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Triệu Lệ Dĩnh là nhân vật gây thất vọng nhất khi để lộ gương mặt lão hóa với bọng mắt và làn da xỉn màu - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

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Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet
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Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet
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Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet
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Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Được biết, những nghệ sĩ có mặt trong đêm từ thiện này sẽ tham gia quyên góp và đấu giá để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi sự kiện kết thúc, danh sách các ngôi sao quyên góp từ thiện sẽ được đăng tải công khai trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Angela Baby Lưu Thi Thi

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