Trải qua scandal rạn nứt tình cảm, Phùng Thiệu Phong luôn lo sợ mất Triệu Lệ Dĩnh?

Dù đã kết hôn và có với nhau một thiên thần nhỏ nhưng nam diễn viên Phùng Thiệu Phong vẫn luôn lo lắng về tình cảm mà bà xã Triệu Lệ Dĩnh dành cho mình.

Khoảng thời gian cặp đôi diễn viên Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh “về chung một nhà”, netizen xứ Trung cho rằng cuộc hôn nhân này là do chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí, còn có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh cưới chạy bầu. Bởi lẽ, cả hai trước nay đều phủ nhận việc hẹn hò nhưng lại đột ngột thông báo kết hôn.

Cặp đôi thông báo kết hôn vào tháng 10/2018 - Ảnh: Internet

Từ sau khi kết hôn, cặp đôi vẫn thỉnh thoảng vướng vào tin đồn trục trặc tình cảm hay “chiến tranh lạnh”. Có khoảng thời gian, nam diễn viên “Minh Lan truyện” còn bị nghi ngờ ngoại tình. Vốn nổi tiếng đào hoa với lịch sử tình trường dài dằng dặc, Phùng Thiệu Phong khiến người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh lo sợ rằng sẽ có ngày anh thay lòng đổi dạ.

Nhiều người lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh khi kết hôn với Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của công chúng, Phùng Thiệu Phong mới chính là người luôn lo lắng, bất an với cuộc hôn nhân này vì sợ mất Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, trong một chương trình thực tế, nam diễn viên cho biết bản thân từng hỏi Triệu Lệ Dĩnh tại sao lại quyết định cùng anh kết hôn: “Cô ấy có thật sự thích tôi, có phải vì yêu tôi không, có phải vì kết hôn để được ở bên cạnh tôi?”.

Phùng Thiệu Phong luôn nghĩ về tình cảm của bà xã - Ảnh: Internet

Ngoài ra, khi nhắc đến bà xã, nam diễn viên không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc trong ánh mắt. Có thể thấy, Phùng Thiệu Phong luôn muốn biết tình cảm mà Triệu Lệ Dĩnh đối với mình có nhiều như anh dành cho cô. Dường như, nam diễn viên luôn lo sợ có ngày Triệu Lệ Dĩnh rời bỏ anh mà đi.

Hiện tại, cặp đôi đang bận rộn với những dự án phim ảnh riêng và không có nhiều thời gian dành cho nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp và không hề rạn nứt như tin đồn.

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