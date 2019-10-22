Trọn bộ ảnh tạp chí của Triệu Lệ Dĩnh: Thần thái xuất sắc vượt bậc nhưng gương mặt lại cứ sai sai

Mới đây, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có màn tái xuất trên tạp chí Harper’s Bazaar số phát hành tháng 11. Lần đầu tiên sau thời gian “ở ẩn” sinh con, bà xã Phùng Thiệu Phong trở thành gương mặt trang bìa tạp chí danh tiếng này.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên trang bìa tạp chí - Ảnh: Internet

Toàn bộ hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trên tạp chí Harper's Bazaar số mới nhất cũng đã được chia sẻ đến người hâm mộ. Người thực hiện bộ ảnh này cho Triệu Lệ Dĩnh chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Trần Mạn - người chuyên chụp tạp chí cho Phạm Băng Băng, Dương Mịch…