Trọn bộ ảnh tạp chí của Triệu Lệ Dĩnh: Thần thái xuất sắc vượt bậc nhưng gương mặt lại cứ sai sai

Sao quốc tế 22/10/2019 17:47

Màn xuất hiện cực ấn tượng của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa tạp chí Harper's Bazaar đang trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có màn tái xuất trên tạp chí Harper’s Bazaar số phát hành tháng 11. Lần đầu tiên sau thời gian “ở ẩn” sinh con, bà xã Phùng Thiệu Phong trở thành gương mặt trang bìa tạp chí danh tiếng này.

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Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên trang bìa tạp chí - Ảnh: Internet

Toàn bộ hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trên tạp chí Harper's Bazaar số mới nhất cũng đã được chia sẻ đến người hâm mộ. Người thực hiện bộ ảnh này cho Triệu Lệ Dĩnh chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Trần Mạn - người chuyên chụp tạp chí cho Phạm Băng Băng, Dương Mịch…

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Triệu Lệ Dĩnh được khen có thần thái hơn trước nhưng chưa thực sự xuất sắc - Ảnh: Internet

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Biểu cảm của cô bị chê cứng đờ - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, loạt ảnh này được lan truyền với tốc độ chóng mặt và nhận được sự quan tâm từ netizen xứ Trung. Trong khi người hâm mộ không ngừng khen ngợi thần thái đỉnh cao của nữ diễn viên “Sở Kiều truyện” thì cư dân mạng lại cho rằng biểu cảm của Triệu Lệ Dĩnh quá cứng nhắc.

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Gương mặt của nữ diễn viên bị chỉnh sửa quá đà - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh bị cho là quá khác lạ và kém thần thái vì photoshop quá đà. Ở những góc chụp nghiêng, bà xã Phùng Thiệu Phong có phần tự nhiên hơn so với góc chính diện.

Thậm chí, vóc dáng của nữ diễn viên cũng được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Trước đó, những bức ảnh hậu trường trên phim trường “Hữu Phỉ”, Triệu Lệ Dĩnh vẫn để lộ vóc dáng mũm mĩm sau sinh.

Tái xuất trên bìa tạp chí, Triệu Lệ Dĩnh mê hoặc fan với tạo hình mới nhưng lại để lộ gương mặt khác lạ vì photoshop

Tái xuất trên bìa tạp chí, Triệu Lệ Dĩnh mê hoặc fan với tạo hình mới nhưng lại để lộ gương mặt khác lạ vì photoshop

Sau thời gian “ở ẩn” sinh con, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lần đầu xuất hiện trên trang bìa tạp chí với thần thái ngút trời khiến fan mê mệt.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong Hữu Phỉ

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