Bị đồn ‘chiến tranh lạnh’ với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ làm điều đặc biệt cho ông xã

Giữa tin đồn vợ chồng bất hòa, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có động thái trấn an người hâm mộ khi gửi lời chúc mừng sinh nhật ông xã Phùng Thiệu Phong trên trang cá nhân.

Tháng 8 vừa qua, mạng xã hội xứ Trung dậy sóng trước tin đồn Phùng Thiệu Phong ngoại tình. Tuy nhiên, nam diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và khẳng định tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh vô cùng tốt đẹp.

Thời gian gần đây, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bị đồn có trục trặc tình cảm - Ảnh: Internet

Thế nhưng, khi sự việc vừa kịp lắng xuống thì lại xuất hiện tin đồn nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang “chiến tranh lạnh”. Nguyên nhân được tiết lộ là do nam diễn viên “Minh Lan Truyện” vô tâm, không đến phim trường chăm sóc Triệu Lệ Dĩnh khiến cô ấm ức.

Nguồn tin tiết lộ, Triệu Lệ Dĩnh luôn tỏ ra khó chịu trên phim trường - Ảnh: Internet

Trên phim trường, nữ diễn viên “Sở Kiều truyện” luôn tỏ thái độ khó chịu. Thậm chí, cô chẳng thèm trò chuyện với bạn diễn Vương Nhất Bác trên phim trường “Hữu Phỉ”. Thông tin này đã khiến người hâm mộ của cặp đôi vô cùng lo lắng.

Trước những đồn đoán của netizen, mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã có động thái bất ngờ trên trang cá nhân để trấn an dư luận. Cụ thể, nữ diễn viên đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Phùng Thiệu Phong: “Nhị thúc, sinh nhật vui vẻ”. Dưới bài đăng của bà xã, Phùng Thiệu Phong để lại bình luận: “Cám ơn bà xã”.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 41 của ông xã, Triệu Lệ Dĩnh đã gửi lời chúc ngắn gọn nhưng tình cảm đến ‘nửa kia’ của cuộc đời mình – Ảnh: Internet

Sự tương tác đáng yêu này của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã đập tan tin đồn cả hai trục trặc tình cảm. Có thể thấy, mối quan hệ của họ vẫn hết sức ngọt ngào bất chấp những thị phi bủa vây.

Sau khi bị chê bai nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh lại bị dân mạng ‘ném đá’ vì hạch sách trợ lý Có vẻ như năm nay vận hạn vẫn không thôi đeo bám nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khi cô liên tục vướng vào những ồn ào không hay, gây ảnh hưởng đến hình tượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-don-chien-tranh-lanh-voi-phung-thieu-phong-trieu-le-dinh-bat-ngo-lam-dieu-dac-biet-cho-ong-xa-340309.html