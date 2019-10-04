Sau khi bị chê bai nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh lại bị dân mạng ‘ném đá’ vì hạch sách trợ lý

Sao quốc tế 04/10/2019 17:43

Có vẻ như năm nay vận hạn vẫn không thôi đeo bám nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khi cô liên tục vướng vào những ồn ào không hay, gây ảnh hưởng đến hình tượng.

Sau thời gian “ở ẩn” sinh con, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tái xuất với dự án phim truyền hình “Hữu Phỉ” hợp tác cùng Vương Nhất Bác. Sự trở lại này của bà xã Phùng Thiệu Phong đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ và truyền thông. Tuy nhiên, cô liên tục nhận về những ý kiến chê bai nhan sắc từ netizen.

dien vien trieu le dinh 1
Triệu Lệ Dĩnh bị chê kém sắc, già nua trên phim trường - Ảnh: Internet

Mới đây, người đẹp lại vướng phải scandal hạch sách trợ lý khi một đoạn clip hậu trường phim “Hữu Phỉ” bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, đoạn clip này ghi lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh yêu cầu người trợ lý đi cùng cúi xuống chỉnh lại giày cho mình.

dien vien trieu le dinh 2
Trợ  lý phải quỳ gối buộc dây giày cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

dien vien trieu le dinh 3

dien vien trieu le dinh 4
Khoảnh khắc gây tranh cãi trên Weibo - Ảnh: Internet

Hành động này của nàng “Minh Lan” đã nhận về không ít sự chỉ trích từ netizen xứ Trung. Nhiều người cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh đã làm mẹ nhưng lại không thể tự buộc giày mà lại bắt trợ lý ra tay.

Tuy nhiên, người quay clip đã lên tiếng bênh vực bà xã Phùng Thiệu Phong. Cụ thể, trong đoạn clip, Triệu Lệ Dĩnh đang cầm chiếc cốc giữ nhiệt nhưng dây giày lại bị tuột nên trợ lý mới giúp cô buộc lại. Đây được xem là hành động tự nguyện chứ nữ diễn viên không hề sai bảo hay bắt ép nhân viên của mình.

dien vien trieu le dinh 5
Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên vướng phải những tin đồn không đáng có - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi vì những tin đồn thất thiệt. Trước đó cô từng bị netizen xứ Trung ghét bỏ vì học vấn thấp, xuất thân bình thường nhưng lại đứng ngang hàng với sao hạng A.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên “Sở Kiều Truyện” còn bị “ném đá” vì thường xuyên vướng ồn ào tình cảm với bạn diễn nam. Thời điểm cô kết hôn với Phùng Thiệu Phong, netizen đã ăn mừng với lí do: “Thế là từ nay yên tâm. Showbiz giờ đã thiếu đi một cô nàng yêu từ người này tới người khác”.

Đứng chung khung hình, Triệu Lệ Dĩnh bỗng lép vế trước nhan sắc đàn em kém 6 tuổi Trương Huệ Văn

Đứng chung khung hình, Triệu Lệ Dĩnh bỗng lép vế trước nhan sắc đàn em kém 6 tuổi Trương Huệ Văn

Những hình ảnh trên phim trường “Hữu Phỉ” của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác luôn thu hút sự chú ý từ công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong bà xã Phùng Thiệu Phong

TIN LIÊN QUAN

Đứng chung khung hình, Triệu Lệ Dĩnh bỗng lép vế trước nhan sắc đàn em kém 6 tuổi Trương Huệ Văn

Đứng chung khung hình, Triệu Lệ Dĩnh bỗng lép vế trước nhan sắc đàn em kém 6 tuổi Trương Huệ Văn

Tạo hình nhàm chán, Triệu Lệ Dĩnh bị chê già nua trên phim trường ‘Hữu Phỉ’

Tạo hình nhàm chán, Triệu Lệ Dĩnh bị chê già nua trên phim trường ‘Hữu Phỉ’

'Người tình màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong ngầm tố cáo Triệu Lệ Dĩnh là 'tiểu tam' dùng thủ đoạn xen vào giữa mối quan hệ 2 người

'Người tình màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong ngầm tố cáo Triệu Lệ Dĩnh là 'tiểu tam' dùng thủ đoạn xen vào giữa mối quan hệ 2 người

Điểm danh 5 bộ phim cổ trang làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

Điểm danh 5 bộ phim cổ trang làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

Chưa qua chỉnh sửa, loạt ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới khiến netizen hốt hoảng vì quá kém sắc

Chưa qua chỉnh sửa, loạt ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới khiến netizen hốt hoảng vì quá kém sắc

Chẳng còn cảnh ngọt ngào đưa đón của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh một mình lầm lũi tại sân bay

Chẳng còn cảnh ngọt ngào đưa đón của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh một mình lầm lũi tại sân bay

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 36 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 36 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới