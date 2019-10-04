Sau khi bị chê bai nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh lại bị dân mạng ‘ném đá’ vì hạch sách trợ lý

Có vẻ như năm nay vận hạn vẫn không thôi đeo bám nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khi cô liên tục vướng vào những ồn ào không hay, gây ảnh hưởng đến hình tượng.

Sau thời gian “ở ẩn” sinh con, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tái xuất với dự án phim truyền hình “Hữu Phỉ” hợp tác cùng Vương Nhất Bác. Sự trở lại này của bà xã Phùng Thiệu Phong đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ và truyền thông. Tuy nhiên, cô liên tục nhận về những ý kiến chê bai nhan sắc từ netizen. Triệu Lệ Dĩnh bị chê kém sắc, già nua trên phim trường - Ảnh: Internet Mới đây, người đẹp lại vướng phải scandal hạch sách trợ lý khi một đoạn clip hậu trường phim “Hữu Phỉ” bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, đoạn clip này ghi lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh yêu cầu người trợ lý đi cùng cúi xuống chỉnh lại giày cho mình.

Trợ lý phải quỳ gối buộc dây giày cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Khoảnh khắc gây tranh cãi trên Weibo - Ảnh: Internet Hành động này của nàng “Minh Lan” đã nhận về không ít sự chỉ trích từ netizen xứ Trung. Nhiều người cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh đã làm mẹ nhưng lại không thể tự buộc giày mà lại bắt trợ lý ra tay.

Tuy nhiên, người quay clip đã lên tiếng bênh vực bà xã Phùng Thiệu Phong. Cụ thể, trong đoạn clip, Triệu Lệ Dĩnh đang cầm chiếc cốc giữ nhiệt nhưng dây giày lại bị tuột nên trợ lý mới giúp cô buộc lại. Đây được xem là hành động tự nguyện chứ nữ diễn viên không hề sai bảo hay bắt ép nhân viên của mình. Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên vướng phải những tin đồn không đáng có - Ảnh: Internet Đây không phải là lần đầu Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi vì những tin đồn thất thiệt. Trước đó cô từng bị netizen xứ Trung ghét bỏ vì học vấn thấp, xuất thân bình thường nhưng lại đứng ngang hàng với sao hạng A. Bên cạnh đó, nữ diễn viên “Sở Kiều Truyện” còn bị “ném đá” vì thường xuyên vướng ồn ào tình cảm với bạn diễn nam. Thời điểm cô kết hôn với Phùng Thiệu Phong, netizen đã ăn mừng với lí do: “Thế là từ nay yên tâm. Showbiz giờ đã thiếu đi một cô nàng yêu từ người này tới người khác”.

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