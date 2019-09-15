Chẳng còn cảnh ngọt ngào đưa đón của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh một mình lầm lũi tại sân bay

Hai vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ‘trốn con’ đi du lịch xả hơi. Triệu Lệ Dĩnh còn ôm eo ông xã đầy ngọt ngào sau loạt lùm xùm ngoại tình của Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Kết thúc chuyến du lịch hâm nóng tình cảm cùng ông xã Phùng Thiệu Phong , nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã bắt đầu trở lại với công việc. Người đẹp đang không ngừng nỗ lực chuẩn bị cho sự tái xuất của mình sau khoảng thời gian “ở ẩn” sinh con.

Mới đây, nữ diễn viên “Minh Lan truyện” đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh để chuẩn bị cho quá trình quay phim. Diện trang phục đơn giản kín từ đầu đến chân, Triệu Lệ Dĩnh đội nón và mang khẩu trang để tránh bị chú ý. Dẫu vậy, cô vẫn nhanh chóng bị nhiều người hâm mộ nhận ra.

Trái ngược với khung cảnh ngọt ngào được Phùng Thiệu Phong đưa đón trước đây, lần này Triệu Lệ Dĩnh lại lẻ bóng một mình tại sân bay và không có cả quản lý đi theo.