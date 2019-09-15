Chẳng còn cảnh ngọt ngào đưa đón của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh một mình lầm lũi tại sân bay

Sao quốc tế 15/09/2019 14:18

Sự xuất hiện của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tại sân bay Bắc Kinh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Kết thúc chuyến du lịch hâm nóng tình cảm cùng ông xã Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã bắt đầu trở lại với công việc. Người đẹp đang không ngừng nỗ lực chuẩn bị cho sự tái xuất của mình sau khoảng thời gian “ở ẩn” sinh con.

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Hai vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ‘trốn con’ đi du lịch xả hơi. Triệu Lệ Dĩnh còn ôm eo ông xã đầy ngọt ngào sau loạt lùm xùm ngoại tình của Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên “Minh Lan truyện” đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh để chuẩn bị cho quá trình quay phim. Diện trang phục đơn giản kín từ đầu đến chân, Triệu Lệ Dĩnh đội nón và mang khẩu trang để tránh bị chú ý. Dẫu vậy, cô vẫn nhanh chóng bị nhiều người hâm mộ nhận ra.

Trái ngược với khung cảnh ngọt ngào được Phùng Thiệu Phong đưa đón trước đây, lần này Triệu Lệ Dĩnh lại lẻ bóng một mình tại sân bay và không có cả quản lý đi theo.

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Trước đó, Phùng Thiệu Phong từng xuất hiện tại sân bay đón bà xã - Ảnh: Internet
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Triệu Lệ Dĩnh đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, quần áo rộng thùng thình để tránh bị nhận ra – Ảnh: Internet

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Nhiều người bất ngờ khi nữ diễn viên chỉ xuất hiện một mình ở sân bay - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác cùng nam diễn viên Vương Nhất Bác trong bộ phim “Hữu Phỉ”. Đây chính là bộ phim đánh dấu sự trở lại đầu tiên của “Nữ hoàng rating” sau khi lấy chồng và sinh con. Chính vì vậy, hàng triệu người hâm mộ đang vô cùng mong chờ tác phẩm này được hoàn thành.

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh Vương Nhất Bác

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