Đứng chung khung hình, Triệu Lệ Dĩnh bỗng lép vế trước nhan sắc đàn em kém 6 tuổi Trương Huệ Văn

Những hình ảnh trên phim trường “Hữu Phỉ” của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác luôn thu hút sự chú ý từ công chúng.

Sau thời gian “ở ẩn” sinh con, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã quay trở lại với dự án phim “Hữu Phỉ” hợp tác cùng Vương Nhất Bác. Màn tái xuất của bà xã Phùng Thiệu Phong và nam diễn viên hot nhất hiện nay khiến người hâm mộ vô cùng mong chờ tác phẩm này.

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác lần đầu hợp tác trong 1 dự án - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, mọi thông tin liên quan đến “Hữu Phỉ” đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Thậm chí, fan còn đến tận phim trường để ghi lại những khoảnh khắc hậu trường của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác.

Mới đây, hình ảnh chưa photoshop của Triệu Lệ Dĩnh và đàn em kém 6 tuổi Trương Huệ Văn tại phim trường đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay lập tức, nhan sắc của 2 nữ diễn viên trở thành đề tài để netizen xứ Trung tranh luận.

Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh và Trương Huệ Văn được đặt lên bàn cân so sánh – Ảnh: Internet

Một số cư dân mạng nhận xét Triệu Lệ Dĩnh có khí chất nữ cường, trong khi đó Trương Huệ Văn lại mang đến cảm giác tươi mới và trẻ trung. Qua hình ảnh chưa chỉnh sửa, hai nữ diễn viên được nhận xét xinh đẹp như nhau.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Triệu Lệ Dĩnh có phần kém cạnh hơn đàn em một chút. Theo đó, trang QQ cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh đã để lộ gương mặt có phần mệt mỏi và dấu hiệu tuổi tác. Trái ngược với Trương Huệ Văn vô cùng trẻ trung và tràn đầy cảm giác thiếu nữ.

Hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường bị chê kém sắc - Ảnh: Internet

Trước đó, hình ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh ở phim trường “Hữu Phỉ” từng nhận về sự chê bai nhan sắc từ netizen.

Tạo hình nhàm chán, Triệu Lệ Dĩnh bị chê già nua trên phim trường ‘Hữu Phỉ’ Sau thời gian “ở ẩn” sinh con, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức quay trở lại màn ảnh với bộ phim “Hữu Phỉ” hợp tác cùng Vương Nhất Bác.

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