Tạo hình nhàm chán, Triệu Lệ Dĩnh bị chê già nua trên phim trường ‘Hữu Phỉ’

Sao quốc tế 24/09/2019 16:06

Sau thời gian “ở ẩn” sinh con, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức quay trở lại màn ảnh với bộ phim “Hữu Phỉ” hợp tác cùng Vương Nhất Bác.

“Hữu Phỉ” chính là bộ phim truyền hình đầu tiên đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sau khi sinh con. Được biết, đây cũng là lần đầu hợp tác của Triệu Lệ Dĩnh và nam diễn viên Vương Nhất Bác. Chính vì vậy, dù chỉ mới được khởi quay nhưng bộ phim đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cộng đồng mạng còn dự đoán “Hữu Phỉ” là "bom tấn" được mong đợi nhất trên màn ảnh nhỏ.

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Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác trên phim trường - Ảnh: Internet

Mới đây, tạo hình nhân vật của dàn diễn viên chính trong phim đã được hé lộ qua những bức ảnh hậu trường. Đặc biệt, điều gây chú ý nhất chính là nhan sắc của bà xã Phùng Thiệu Phong.

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Triệu Lệ Dĩnh bị chê kém sắc hơn trước - Ảnh: Internet

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Vì thời tiết quá lạnh, cô phải giữ ấm bằng áo phao - Ảnh: Internet

Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường luôn phải giữ ấm bằng một chiếc áo phao lớn vì thời tiết rất lạnh. Tạo hình của cô trong “Hữu Phỉ” được cho là không quá khác biệt với “Hoa Thiên Cốt” nên khá nhàm chán.

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Tạo hình nhân vật của cô trong 'Hữu Phỉ' cũng bị chê nhàm chán - Ảnh: Internet

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Bên cạnh đó, nhan sắc của nữ diễn viên cũng trở thành chủ đề bàn luận của netizen xứ Trung. Nhiều người cho rằng sau sinh, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa lấy lại được vóc dáng. Gương mặt nữ diễn viên có phần mũm mĩm và già nua hơn trước đây.

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Liệu dự án lần này của Triệu Lệ Dĩnh có thành công như fan mong đợi - Ảnh: Internet

Chính điều này đã khiến nhiều fan của “Hữu Phỉ” cảm thấy lo lắng về phản ứng hóa học giữa Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác khi nữ chính hơn nam chính đến tận 10 tuổi.

“Hữu Phỉ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Priest. Nhân vật Chu Phỉ do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai là một nữ anh hùng mạnh mẽ, nghĩa hiệp. Trong khi đó, Vương Nhất Bác đảm nhận vai nam chính Tạ Doãn.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Vương Nhất Bác Phùng Thiệu Phong

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