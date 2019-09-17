Chưa qua chỉnh sửa, loạt ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới khiến netizen hốt hoảng vì quá kém sắc

Sao quốc tế 17/09/2019 14:36

Những bức ảnh hậu trường Triệu Lệ Dĩnh được lan truyền trên mạng xã hội đang là đề tài bàn tán sôi nổi của netizen xứ Trung.

Cách đây vài ngày, hình ảnh nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh để chuẩn bị ghi hình cho bộ phim “Hữu Phỉ” hợp tác cùng Vương Nhất Bác đã khiến người hâm mộ vô cùng mong chờ. Sau khoảng thời gian “ở ẩn” sinh con, đây được xem là màn tái xuất chính thức của bà xã Phùng Thiệu Phong.

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Triệu Lệ Dĩnh một mình xuất hiện ở sân bay - Ảnh: Internet

Mới đây, loạt ảnh hậu trường Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác tại phim trường “Hữu Phỉ” đã được tung ra. Ngay lập tức, nhan sắc của nàng “Minh Lan” trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xứ Trung.

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Biểu cảm có phần khó hiểu của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

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Cư dân mạng nhận xét nữ diễn viên vẫn còn khá mũm mĩm - Ảnh: Internet

Theo nhận xét của netizen, trái ngược với hình ảnh ngọt ngào, hack tuổi thường thấy thì Triệu Lệ Dĩnh lại khiến người hâm mộ thất vọng với gương mặt kém sắc. Theo đó, nữ diễn viên có những biểu cảm khó hiểu, gò má phúng phính và đôi mắt trũng sâu để lộ dấu hiệu tuổi tác.

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Hình ảnh thon gọn đã được photoshop kỹ càng của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Gương mặt lạ lẫm này của Triệu Lệ Dĩnh trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa đã khiến cư dân mạng nghi ngờ về nhan sắc thật của cô. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng vì mới sinh con nên Triệu Lệ Dĩnh chưa lấy lại được vóc dáng thon gọn như trước đây. Bên cạnh đó lịch quay phim dày đặc khiến gương mặt nữ diễn viên “Sở Kiều Truyện” có phần thiếu sức sống.

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Sự xuất hiện của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tại sân bay Bắc Kinh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

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