Giữa ồn ào hôn nhân trục trặc, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện cùng nhau, Phùng Thiệu Phong có hành động gây chú ý

Mới đây, truyền thông xứ Trung đã bắt gặp nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện cùng ông xã Phùng Thiệu Phong tại một nhà hàng trong ngày sinh nhật của nam diễn viên.
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Khoảng thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong rạn nứt tình cảm. Thậm chí, cả hai bị nghi đang “chiến tranh lạnh” khiến Triệu Lệ Dĩnh tâm tình khó chịu, cả ngày không vui trên phim trường.
Giữa tin đồn tình cảm rạn nứt, Triệu Lệ Dĩnh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật ông xã trên Weibo: “Nhị thúc, sinh nhật vui vẻ”. Ngay sau đó, Phùng Thiệu Phong cũng đã gửi lời cảm ơn đến bà xã. Động thái này của cả hai khiến người hâm mộ phần nào yên tâm rằng cuộc hôn nhân của họ vẫn rất tốt đẹp.
Mới đây, trang Sina bất ngờ tung hình ảnh vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng trợ lý xuất hiện tại một nhà hàng lẩu. Được biết, cặp đôi đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để cùng nhau hẹn hò nhân ngày sinh nhật lần thứ 41 của Phùng Thiệu Phong. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên “Sở Kiều truyện” xuất hiện bên chồng sau nghi vấn rạn nứt tình cảm.
Qua những hình ảnh được ghi lại, cặp đôi diện trang phục khá thoải mái và giản dị. Nàng “Minh Lan” còn đội mũ, đeo khẩu trang che chắn cẩn thận để tránh sự chú ý của truyền thông. Phùng Thiệu Phong liên tục thể hiện sự quan tâm dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Trong lúc di chuyển, nam diễn viên còn đặt tay phía sau để đỡ Triệu Lệ Dĩnh.
Có thể thấy, tình cảm của cặp đôi vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Sau khi cùng nhau ăn tối, cả hai cùng rời khỏi nhà hàng nhưng lại di chuyển bằng 2 chiếc xe khác nhau vì lịch trình riêng.