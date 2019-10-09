Giữa ồn ào hôn nhân trục trặc, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện cùng nhau, Phùng Thiệu Phong có hành động gây chú ý

Khoảng thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong rạn nứt tình cảm. Thậm chí, cả hai bị nghi đang “chiến tranh lạnh” khiến Triệu Lệ Dĩnh tâm tình khó chịu, cả ngày không vui trên phim trường.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bị nghi rạn nứt tình cảm - Ảnh: Internet

Giữa tin đồn tình cảm rạn nứt, Triệu Lệ Dĩnh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật ông xã trên Weibo: “Nhị thúc, sinh nhật vui vẻ”. Ngay sau đó, Phùng Thiệu Phong cũng đã gửi lời cảm ơn đến bà xã. Động thái này của cả hai khiến người hâm mộ phần nào yên tâm rằng cuộc hôn nhân của họ vẫn rất tốt đẹp.