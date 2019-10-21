Tái xuất trên bìa tạp chí, Triệu Lệ Dĩnh mê hoặc fan với tạo hình mới nhưng lại để lộ gương mặt khác lạ vì photoshop

Sao quốc tế 21/10/2019 17:38

Sau thời gian “ở ẩn” sinh con, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lần đầu xuất hiện trên trang bìa tạp chí với thần thái ngút trời khiến fan mê mệt.

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vô cùng tích cực với các hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh việc trở lại với tác phẩm truyền hình “Hữu Phỉ” hợp tác cùng Vương Nhất Bác, nữ diễn viên còn thường xuyên tham gia các sự kiện và chụp hình quảng cáo.

dien vien trieu le dinh 1
Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng hạng nhan sắc sau sinh - Ảnh: Internet

Có thể nói, sự trở lại làng giải trí của Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng thu hút chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Nhất cử nhất động của nàng “Minh Lan” đều được công chúng quan tâm.

Mới đây, bà xã Phùng Thiệu Phong đã có màn tái xuất trên trang bìa tạp chí Harper’s Bazaar danh tiếng số tháng 11. Ngay sau khi hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh liền trở thành đề tài gây tranh cãi.

dien vien trieu le dinh 2
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu xuất hiện trên tạp chí sau sinh - Ảnh: Internet

Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh khoe dáng chụp gợi cảm với đôi chân thon dài thẳng tắp. Thần thái của nữ diễn viên cũng được cho là xuất sắc hơn so với trước đây. Tuy nhiên, gương mặt của cô lại trở nên cứng đờ và khác lạ vì chỉnh sửa quá đà.

dien vien trieu le dinh 3
Gương mặt nữ diễn viên bị cho là quá khác lạ - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, bên cạnh những bình luận khen ngợi khí chất của Triệu Lệ Dĩnh thì vẫn có một số ý kiến chê bai: “Gương mặt bị chỉnh sửa quá đà rồi”, “Không chỉ mặt mà cả body của cô ấy dường như cũng bị sửa quá đà”, “Bị photoshop như Lý Tiểu Lộ”…

Triệu Lệ Dĩnh mặn mà hơn sau khi sinh con

Triệu Lệ Dĩnh mặn mà hơn sau khi sinh con

Sau khi sinh con trai, Triệu Lệ Dĩnh rũ bỏ hình ảnh dễ thương, dần chuyển sang hình tượng quyến rũ, đẹp mặn mà.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong bà xã Phùng Thiệu Phong

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh mặn mà hơn sau khi sinh con

Triệu Lệ Dĩnh mặn mà hơn sau khi sinh con

Điều gì làm nên hậu thuẫn vững chắc trên con đường sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh?

Điều gì làm nên hậu thuẫn vững chắc trên con đường sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh?

Giữa ồn ào hôn nhân trục trặc, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện cùng nhau, Phùng Thiệu Phong có hành động gây chú ý

Giữa ồn ào hôn nhân trục trặc, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện cùng nhau, Phùng Thiệu Phong có hành động gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đốn tim fan khi khoe ảnh 'tình bể bình' bên nhau

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đốn tim fan khi khoe ảnh 'tình bể bình' bên nhau

Đứng chung khung hình, Triệu Lệ Dĩnh bỗng lép vế trước nhan sắc đàn em kém 6 tuổi Trương Huệ Văn

Đứng chung khung hình, Triệu Lệ Dĩnh bỗng lép vế trước nhan sắc đàn em kém 6 tuổi Trương Huệ Văn

Sau khi bị chê bai nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh lại bị dân mạng ‘ném đá’ vì hạch sách trợ lý

Sau khi bị chê bai nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh lại bị dân mạng ‘ném đá’ vì hạch sách trợ lý

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 57 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới