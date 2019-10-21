Tái xuất trên bìa tạp chí, Triệu Lệ Dĩnh mê hoặc fan với tạo hình mới nhưng lại để lộ gương mặt khác lạ vì photoshop

Sau thời gian “ở ẩn” sinh con, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lần đầu xuất hiện trên trang bìa tạp chí với thần thái ngút trời khiến fan mê mệt.

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vô cùng tích cực với các hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh việc trở lại với tác phẩm truyền hình “Hữu Phỉ” hợp tác cùng Vương Nhất Bác, nữ diễn viên còn thường xuyên tham gia các sự kiện và chụp hình quảng cáo.

Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng hạng nhan sắc sau sinh - Ảnh: Internet

Có thể nói, sự trở lại làng giải trí của Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng thu hút chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Nhất cử nhất động của nàng “Minh Lan” đều được công chúng quan tâm.

Mới đây, bà xã Phùng Thiệu Phong đã có màn tái xuất trên trang bìa tạp chí Harper’s Bazaar danh tiếng số tháng 11. Ngay sau khi hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh liền trở thành đề tài gây tranh cãi.

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu xuất hiện trên tạp chí sau sinh - Ảnh: Internet

Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh khoe dáng chụp gợi cảm với đôi chân thon dài thẳng tắp. Thần thái của nữ diễn viên cũng được cho là xuất sắc hơn so với trước đây. Tuy nhiên, gương mặt của cô lại trở nên cứng đờ và khác lạ vì chỉnh sửa quá đà.

Gương mặt nữ diễn viên bị cho là quá khác lạ - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, bên cạnh những bình luận khen ngợi khí chất của Triệu Lệ Dĩnh thì vẫn có một số ý kiến chê bai: “Gương mặt bị chỉnh sửa quá đà rồi”, “Không chỉ mặt mà cả body của cô ấy dường như cũng bị sửa quá đà”, “Bị photoshop như Lý Tiểu Lộ”…

Triệu Lệ Dĩnh mặn mà hơn sau khi sinh con Sau khi sinh con trai, Triệu Lệ Dĩnh rũ bỏ hình ảnh dễ thương, dần chuyển sang hình tượng quyến rũ, đẹp mặn mà.

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