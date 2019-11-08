Xinh đẹp như tiên nữ tại sự kiện nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại lộ dấu hiệu lão hóa trên phim trường 'Hữu Phỉ'

Sau khi sinh con và trở lại với hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh luôn là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây, loạt ảnh dự sự kiện của bà xã Phùng Thiệu Phong đã thu hút sự chú ý của công chúng.

Hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh tại sự kiện gần đây - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, giới truyền thông và người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, nữ diễn viên được cho là đã lấy lại được vóc dáng thon gọn sau sinh và ngày càng thần thái hơn trên sân khấu.

Thế nhưng khi những hình ảnh hậu trường của bộ phim “Hữu Phỉ” bất ngờ rò rỉ trên Weibo, netizen lại được một phen ngã ngửa với nhan sắc thật của Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ để lộ dấu hiệu tuổi tác với bọng mắt to và nếp nhăn, nữ diễn viên còn gây chú ý với vẻ mặt mệt mỏi cùng biểu cảm có phần đờ đẫn.