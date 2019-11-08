Xinh đẹp như tiên nữ tại sự kiện nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại lộ dấu hiệu lão hóa trên phim trường 'Hữu Phỉ'

Những bức ảnh hậu trường của bộ phim “Hữu Phỉ” bị rò rỉ trên mạng xã hội đang khiến netizen xứ Trung bàn tán xôn xao, đặc biệt là về nhan sắc của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh.
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Sau khi sinh con và trở lại với hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh luôn là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây, loạt ảnh dự sự kiện của bà xã Phùng Thiệu Phong đã thu hút sự chú ý của công chúng.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, giới truyền thông và người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, nữ diễn viên được cho là đã lấy lại được vóc dáng thon gọn sau sinh và ngày càng thần thái hơn trên sân khấu.
Thế nhưng khi những hình ảnh hậu trường của bộ phim “Hữu Phỉ” bất ngờ rò rỉ trên Weibo, netizen lại được một phen ngã ngửa với nhan sắc thật của Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ để lộ dấu hiệu tuổi tác với bọng mắt to và nếp nhăn, nữ diễn viên còn gây chú ý với vẻ mặt mệt mỏi cùng biểu cảm có phần đờ đẫn.
Bên cạnh những ý kiến thất vọng về nhan sắc lão hóa của nàng “Minh Lan”, người hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh. Một số bình luận của cư dân mạng: “Tôi thấy có một cảm giác kiệt sức”, “Sắc thái trên khuôn mặt của cô ấy thực sự phản ánh độ tuổi của người phụ nữ 32. Biểu cảm cô ấy dường như rất mệt và sắp sụp đổ”, “Rạng rỡ ở đâu. Tôi thấy cô ấy khá xanh xao”…
Được biết, do lịch làm việc dày đặc nên Triệu Lệ Dĩnh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi dẫn đến mệt mỏi. Bên cạnh đó, phim trường "Hữu Phỉ" nằm ở vị trí có độ cao 3700 mét so với mực nước biển nên sức khỏe của các diễn viên đều bị ảnh hưởng.