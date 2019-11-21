Ảnh quá khứ của 2 mỹ nhân tình cũ của Lee Min Ho: Người trong sáng như thiên thần, kẻ kém xinh phải phẫu thuật thẩm mỹ

Park Min Young và Suzy đều được xem là đại mỹ nhân của Kbiz. Thế nhưng ảnh quá khứ của 2 nữ diễn viên lại khác nhau một trời một vực.

Đều từng là người yêu của Lee Min Ho nên Park Min Young và Suzy thường được đặt lên bàn cân so sánh về nhan sắc lẫn tài năng diễn xuất. Ở thời điểm hiện tại, sau khi chia tay Lee Min Ho thì nhan sắc của Suzy và Park Min Young đều thăng hạng đáng kể. Sự nghiệp của cả 2 mỹ nhân đều đạt được nhiều thành tựu với những bộ phim nổi tiếng.

Suzy được mệnh danh là 'tình đầu quốc dân' nhờ nhan sắc mang nhiều nét thuần khiết, trong sáng - Ảnh: Internet Sau khi chia tay Lee Min Ho, nhan sắc của cô nàng ngày càng lên hương, sự nghiệp cũng thành công hơn - Ảnh: Internet Park Min Young là một trong những nữ diễn viên phẫu thuật thành công nhất xứ Hàn - Ảnh: Internet Hiện tại, cô nàng là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất Kbiz - Ảnh: Internet Tuy nhiên, khi so sánh ảnh trong quá khứ thì nhan sắc của cả hai lại cách nhau một trời một vực. Theo nhận xét của netizen, trong loạt ảnh quá khứ, Suzy mặc dù chưa sắc nét như hiện tại nhưng vẫn khá xinh đẹp. Cựu thành viên Miss A sở hữu khuôn mặt đẹp tự nhiên, thuần khiết khiến nhiều người mê đắm. Nhan sắc thời quá khứ của cô nàng nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: Internet Nhờ khuôn mặt mang nhiều nét trong sáng nên cô nàng được mọi người gọi với danh xưng “tình đầu quốc dân”. Đến hiện tại, dù đã có rất nhiều nhóm nhạc nữ mới ra mắt nhưng vẫn chưa có đàn em nào vượt mặt được Suzy. Trong khi đó, những bức ảnh cũ của Park Min Young lại không mấy thu hút. Nữ diễn viên sinh năm 1986 sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt 1 mí, chiếc mũi thấp đặc trưng của người Hàn.

Ảnh thời quá khứ của Park Min Young lại kém sắc hơn hẳn - Ảnh: Internet Cô nàng sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt 1 mí và chiếc mũi tẹt đặc trưng của người Hàn - Ảnh: Internet Chính vì vậy Park Min Young phải nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc như hiện tại. Nữ diễn viên được xem là một trong những ca phẫu thuật thành công nhất xứ Hàn.

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