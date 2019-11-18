Mỹ nhân Nhật Bản ‘Một lít nước mắt’ bị cảnh sát bắt giữ: Đời tư bê bối với nhiều scandal tai tiếng

Sao quốc tế 18/11/2019 17:37

Vốn được xem là “Quốc bảo nhan sắc Nhật Bản” nhưng nữ diễn viên Sawajiri Erika lại trượt dài trong sự nghiệp vì đời tư bê bối.

Thành công vang dội của bộ phim “Một lít nước mắt” đã giúp nữ diễn viên Sawajiki Erika trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á. Xây dựng hình ảnh ngọc nữ nhưng Erika ngày càng khiến người hâm mộ thất vọng với đời tư tai tiếng: mắc bệnh ngôi sao, phát ngôn thiếu suy nghĩ…

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Erika bị khán giả quay lưng vì scandal - Ảnh: Internet

Những ngày gần đây, truyền thông Nhật Bản không ngừng “dậy sóng” trước tin Sawajiri Erika bị bắt vì tàng trữ ma túy tổng hợp. Được biết, người báo tin với cảnh sát là một người mẫu và có mối quan hệ tốt với Erika.

Theo đó, cảnh sát đã bí mật theo dõi nữ diễn viên đến quán bar ở Shibuya và phát hiện cô có biểu hiện như say thuốc. Trước đó, người đẹp có thói quen thường xuyên tụ tập tại các hộp đêm.

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Người đẹp là khách quen tại các hộp đêm - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, mỹ nhân “Một lít nước mắt” đã thừa nhận mình có tàng trữ ma tuý tổng hợp nhưng lại phủ nhận việc sử dụng chúng: “Tôi không hề sử dụng ma tuý, tất cả những gì có được là do bạn trai để lại chỗ tôi”. Bên cạnh đó, bạn trai của Erika cũng khai với cảnh sát: “Cô ấy không hề sử dụng chúng”.

Bên cạnh đó, Erika khẳng định quá khứ cô có sử dụng chất kích thích nhưng đã sớm từ bỏ. Theo truyền thông Nhật Bản, nữ diễn viên rất phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát.

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Thông tin Sawajiri Erika bị bắt giữ - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin này được công bố, Sawajiri Erika nhận về không ít chỉ trích từ công chúng.

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Nổi tiếng nhờ bộ phim đình đám “Một lít nước mắt” nhưng nữ diễn viên Sawajiri Erika lại vướng vào nhiều bê bối đời tư khiến khán giả ngao ngán.

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