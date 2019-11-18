Rộ tin Lý Tiểu Lộ mang thai cùng tình trẻ, từng muốn ly hôn với Giả Nãi Lượng sau khi sinh con đầu lòng

Sao quốc tế 18/11/2019 16:52

Dù đã chính thức đường ai nấy đi nhưng những thông tin xoay quanh cặp đôi nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng vẫn thu hút sự chú ý của công chúng.

Đầu năm 2018, scandal ngoại tình của nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ với rapper trẻ PGone đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung “dậy sóng”. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, cặp đôi Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã chính thức tuyên bố ly hôn vào ngày 14/11 vừa qua.

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Gia đình hạnh phúc trước đây của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, những tin tức xoay quanh cả hai vẫn thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Mới đây, trang QQ bất ngờ tiết lộ thông tin gây sốc liên quan đến Lý Tiểu Lộ.

Cụ thể, nữ diễn viên sau khi sinh con gái đầu lòng Điềm Hinh đã có ý định ly hôn Giả Nãi Lượng. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó cô được gia đình hai bên khuyên can nên quyết định hòa giải và kéo dài cuộc hôn nhân này đến 7 năm.

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Lý Tiểu Lộ công khai yêu đương cùng tình trẻ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, mạng xã hội mới đây còn xuất hiện tin đồn Lý Tiểu Lộ đang mang thai con của tình trẻ PGone. Ngay lập tức, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra dấu hiệu bất thường trong bức ảnh Lý Tiểu Lộ chụp cùng con gái Điềm Hinh được đăng tải trước đây.

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Mạng xã hội rộ tin đồn Lý Tiểu Lộ mang thai - Ảnh: Internet

Trong hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên để lộ vòng hai to hơn bình thường. Bên cạnh đó, Lý Tiểu Lộ gần đây thường xuyên mặc đồ rộng dù sở thích của cô là những kiểu váy tôn dáng và có phần gợi cảm. Hiện tại, dân mạng vẫn bán tín bán nghi trước thông tin này.

Tuy những thông tin trên vẫn chỉ là tin đồn, hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể nhưng đã nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên Weibo.

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Cuối cùng vợ chồng Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cũng tuyên bố chính thức ly hôn sau bê bối ngoại tình của nữ diễn viên họ Lý.

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