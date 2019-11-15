Cuối cùng vợ chồng Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cũng tuyên bố chính thức ly hôn sau bê bối ngoại tình của nữ diễn viên họ Lý.

Tối 14/11, cặp đôi Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cùng nhau tuyên bố ly hôn. Động thái này xảy ra ngay sau khi hàng loạt video mặn nồng giữa Lý Tiểu Lộ và PG One được đăng tải. Nhiều người cho rằng đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Giả Nãi Lượng kết thúc mọi thứ. Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cùng nhau tuyên bố đã ly hôn sau 2 năm bê bối ngoại tình của Lý Tiểu Lộ bị phanh phui Vậy nhưng ngay sau thông báo chính thức ly hôn với chồng cũ Giả Nãi Lượng, trên trang cá nhân, Lý Tiểu Lộ đăng tải một bài viết khá dài chia sẻ sức ép tâm lý mà cô phải trải qua trong suốt thời gian vừa rồi.

Vợ cũ của Giả Nãi Lượng cho biết, một ngày trước khi những clip với PG One được đăng tải, có người gọi điện cho cô: “Chúng tôi có được những hình ảnh của cô, cô xem nên làm thế nào?”. Tuy nhiên, Lý Tiểu Lộ không quan tâm đến những lời đe dọa đó. Đến ngày thứ 2, những clip đó đã lan truyền trên mạng. Nữ diễn viên họ Lý mong dư luận không nên lấy những tiêu chuẩn hà khắc của xã hội phong kiến để đối xử với người phụ nữ hiện đại Lý Tiểu Lộ cũng tự nhận bản thân có nhiều khuyết điểm. Cô mong những ai có thành kiến với cô hãy đối xử rộng lượng, đừng lấy những tiêu chuẩn hà khắc của xã hội phong kiến để đối xử với phụ nữ, không nên dùng những từ ngữ hạ lưu để mắng chửi, bởi vì cô chưa từng làm hại bất kỳ ai trong số họ.

Không chỉ vậy, Lý Tiểu Lộ còn cho biết thêm, vào mùa đông năm 2018 cô từng có ý định tự sát vì sức ép dư luận. Nhưng đúng thời điểm đó, con gái nhỏ đã xuất hiện ôm chặt chân cô và gọi “mẹ ơi”. Giây phút đó Lý Tiểu Lộ như tỉnh ngộ. Cô vừa ôm con gái vừa khóc vừa nói: “Con yêu, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con…”. Trước sức ép của dư luận, Lý Tiểu Lộ từng có ý định tự sát nhưng chợt tỉnh ngộ bởi tiếng gọi của con gái Sau chia sẻ của Lý Tiểu Lộ, nhiều người bình luận rằng bất kể là xã hội phong kiến hay xã hội hiện đại, con người đều cần có giá trị đạo đức. Bất kể là nam hay nữ, nếu phát sinh quan hệ ngoài luồng trong hôn nhân đều đáng bị xã hội lên án.

Lý Tiểu Lộ liên tục khiêu khích, đã đến lúc Giả Nãi Lượng nên công khai mọi chuyện? Sau khi tình trẻ PG One thừa nhận hẹn hò, Lý Tiểu Lộ cũng ngầm đáp lại vô cùng ngọt ngào khiến netizen xứ Trung phẫn nộ.

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