Sau khi tuyên bố ly hôn, Lý Tiểu Lộ tiết lộ từng có ý định tự sát vì sức ép dư luận

Sao quốc tế 15/11/2019 09:40

Cuối cùng vợ chồng Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cũng tuyên bố chính thức ly hôn sau bê bối ngoại tình của nữ diễn viên họ Lý.

Tối 14/11, cặp đôi Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cùng nhau tuyên bố ly hôn. Động thái này xảy ra ngay sau khi hàng loạt video mặn nồng giữa Lý Tiểu Lộ và PG One được đăng tải. Nhiều người cho rằng đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Giả Nãi Lượng kết thúc mọi thứ.

ly tieu lo 1
Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cùng nhau tuyên bố đã ly hôn sau 2 năm bê bối ngoại tình của Lý Tiểu Lộ bị phanh phui

Vậy nhưng ngay sau thông báo chính thức ly hôn với chồng cũ Giả Nãi Lượng, trên trang cá nhân, Lý Tiểu Lộ đăng tải một bài viết khá dài chia sẻ sức ép tâm lý mà cô phải trải qua trong suốt thời gian vừa rồi.

Vợ cũ của Giả Nãi Lượng cho biết, một ngày trước khi những clip với PG One được đăng tải, có người gọi điện cho cô: “Chúng tôi có được những hình ảnh của cô, cô xem nên làm thế nào?”. Tuy nhiên, Lý Tiểu Lộ không quan tâm đến những lời đe dọa đó. Đến ngày thứ 2, những clip đó đã lan truyền trên mạng.

ly tieu lo 2
Nữ diễn viên họ Lý mong dư luận không nên lấy những tiêu chuẩn hà khắc của xã hội phong kiến để đối xử với người phụ nữ hiện đại

Lý Tiểu Lộ cũng tự nhận bản thân có nhiều khuyết điểm. Cô mong những ai có thành kiến với cô hãy đối xử rộng lượng, đừng lấy những tiêu chuẩn hà khắc của xã hội phong kiến để đối xử với phụ nữ, không nên dùng những từ ngữ hạ lưu để mắng chửi, bởi vì cô chưa từng làm hại bất kỳ ai trong số họ.

Không chỉ vậy, Lý Tiểu Lộ còn cho biết thêm, vào mùa đông năm 2018 cô từng có ý định tự sát vì sức ép dư luận. Nhưng đúng thời điểm đó, con gái nhỏ đã xuất hiện ôm chặt chân cô và gọi “mẹ ơi”. Giây phút đó Lý Tiểu Lộ như tỉnh ngộ. Cô vừa ôm con gái vừa khóc vừa nói: “Con yêu, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con…”.

ly tieu lo 3
Trước sức ép của dư luận, Lý Tiểu Lộ từng có ý định tự sát nhưng chợt tỉnh ngộ bởi tiếng gọi của con gái

Sau chia sẻ của Lý Tiểu Lộ, nhiều người bình luận rằng bất kể là xã hội phong kiến hay xã hội hiện đại, con người đều cần có giá trị đạo đức. Bất kể là nam hay nữ, nếu phát sinh quan hệ ngoài luồng trong hôn nhân đều đáng bị xã hội lên án.

Lý Tiểu Lộ liên tục khiêu khích, đã đến lúc Giả Nãi Lượng nên công khai mọi chuyện?

Lý Tiểu Lộ liên tục khiêu khích, đã đến lúc Giả Nãi Lượng nên công khai mọi chuyện?

Sau khi tình trẻ PG One thừa nhận hẹn hò, Lý Tiểu Lộ cũng ngầm đáp lại vô cùng ngọt ngào khiến netizen xứ Trung phẫn nộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng Lý Tiểu Lộ và PG One Giả Nãi Lượng

TIN LIÊN QUAN

Lý Tiểu Lộ liên tục khiêu khích, đã đến lúc Giả Nãi Lượng nên công khai mọi chuyện?

Lý Tiểu Lộ liên tục khiêu khích, đã đến lúc Giả Nãi Lượng nên công khai mọi chuyện?

Giả Nãi Lượng vui vẻ xuất hiện sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ

Giả Nãi Lượng vui vẻ xuất hiện sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ

Lý Tiểu Lộ tiếp tục nhận 'gạch đá' khi cho biết lấy Giả Nãi Lượng là vì bố mẹ chứ không phải tình yêu

Lý Tiểu Lộ tiếp tục nhận 'gạch đá' khi cho biết lấy Giả Nãi Lượng là vì bố mẹ chứ không phải tình yêu

Phản bội chồng chạy theo tình trẻ, Lý Tiểu Lộ nhận trái đắng từ PG One

Phản bội chồng chạy theo tình trẻ, Lý Tiểu Lộ nhận trái đắng từ PG One

Netizen xứ Trung phẫn nộ sau khi PG One công khai thừa nhận hẹn hò Lý Tiểu Lộ

Netizen xứ Trung phẫn nộ sau khi PG One công khai thừa nhận hẹn hò Lý Tiểu Lộ

Bị ‘phong sát’ sau khi ngoại tình, Lý Tiểu Lộ vẫn ngang nhiên qua lại với tình trẻ?

Bị ‘phong sát’ sau khi ngoại tình, Lý Tiểu Lộ vẫn ngang nhiên qua lại với tình trẻ?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 58 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới