Lý Tiểu Lộ liên tục khiêu khích, đã đến lúc Giả Nãi Lượng nên công khai mọi chuyện?

Sau khi tình trẻ PG One thừa nhận hẹn hò, Lý Tiểu Lộ cũng ngầm đáp lại vô cùng ngọt ngào khiến netizen xứ Trung phẫn nộ.
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Từ một người có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, giờ đây Lý Tiểu Lộ trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ bởi scandal ngoại tình với tình trẻ PG One. Gần 2 năm sau khi scandal “làm tóc” bị phanh phui, mặc kệ mọi dị nghị cũng như những giá trị về đạo đức, cặp đôi Lý Tiểu Lộ và PG One gần như công khai chuyện tình cảm.
Điều đáng nói là sau bê bối tình ái, Lý Tiểu Lộ liên tục khởi kiện những tài khoản mạng xã hội đăng tải chuyện cô ngoại tình với PG One. Bên cạnh đó nữ diễn viên họ Lý luôn xây dựng hình ảnh một người mẹ tốt và hay làm từ thiện để “tẩy trắng” bản thân. Tuy nhiên, dù có làm gì đi nữa dư luận vẫn không thể quên được tiếng xấu của Lý Tiểu Lộ.
Vài tuần trước, những bằng chứng rõ ràng về chuyện ngoại tình của Lý Tiểu Lộ được đăng tả. Theo nội dung clip, có thể thấy Lý Tiểu Lộ và PG One có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Bản thân PG One cũng thừa nhận rằng anh và đàn chị có qua lại. Điều này khiến netizen xứ Trung dậy sóng. Nhiều người công khai tẩy chay cặp đôi "gian phu dâm phụ".
Không hề e ngại, Lý Tiểu Lộ tiếp tục khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi công khai đăng tải hình ảnh chụp cùng một con thú nhồi bông mà PG One cũng có. Nhiều người cho rằng đây là tín vật định tình của Lý Tiểu Lộ và PG One.
Vào ngày Lý Tiểu Lộ đăng tải tấm hình này, Giả Nãi Lượng truy cập trang cá nhân 315 lần nhưng vẫn không chịu tuyên bố ly hôn. Nhiều người cho rằng sau tất cả, đây chính là thời điểm tốt nhất để anh đưa ra tuyên bố chấm dứt hôn nhân với người vợ tai tiếng này.