Lý Tiểu Lộ liên tục khiêu khích, đã đến lúc Giả Nãi Lượng nên công khai mọi chuyện?

Từ một người có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, giờ đây Lý Tiểu Lộ trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ bởi scandal ngoại tình với tình trẻ PG One. Gần 2 năm sau khi scandal “làm tóc” bị phanh phui, mặc kệ mọi dị nghị cũng như những giá trị về đạo đức, cặp đôi Lý Tiểu Lộ và PG One gần như công khai chuyện tình cảm.

Dù hứng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ nhưng Lý Tiểu Lộ vẫn tiếp tục gây phẫn nộ cho người hâm mộ

Điều đáng nói là sau bê bối tình ái, Lý Tiểu Lộ liên tục khởi kiện những tài khoản mạng xã hội đăng tải chuyện cô ngoại tình với PG One. Bên cạnh đó nữ diễn viên họ Lý luôn xây dựng hình ảnh một người mẹ tốt và hay làm từ thiện để “tẩy trắng” bản thân. Tuy nhiên, dù có làm gì đi nữa dư luận vẫn không thể quên được tiếng xấu của Lý Tiểu Lộ.