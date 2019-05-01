‘Thánh nữ JAV’ Aoi Sora đã hạ sinh cặp quý tử đầu lòng, ông xã vội chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc lên Weibo

Hôm nay (ngày 1/5), mỹ nhân Aoi Sora và ông xã DJ Non đã chào đón 2 thiên thần nhỏ chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Cuối năm 2018, “Thánh nữ JAV” Aoi Sora bất ngờ thông báo cô đang mang thai con đầu lòng và vô cùng hạnh phúc khi được làm mẹ. Nữ diễn viên đã dành rất nhiều thời gian để học làm mẹ, đồng thời khẳng định bản thân có thể trở thành một người mẹ tốt. Aoi thường xuyên khoe hình ảnh mang thai lên trang cá nhân - Ảnh: Internet Mới đây, DJ Non – ông xã của Aoi Sora bất ngờ chia sẻ niềm hạnh phúc khi được làm cha trên Weibo: “Bà xã đã sinh rồi! Hai bé cưng một bé 2,2kg, một bé 2,5kg. Bà xã đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn vợ! Gia đình chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau”.

DJ Non chia sẻ thông tin qua tài khoản Weibo của vợ - Ảnh: Internet Được biết, Aoi Sora đã thuận lợi hạ sinh cặp quý tử đầu lòng, cả hai bé đều vô cùng kháu khỉnh. Trước đó, ông xã của Aoi đã chia sẻ hình ảnh nữ diễn viên được đưa vào phòng mổ với tâm trạng vô cùng vui vẻ, thậm chí cô còn vẫy tay chào mọi người. DJ Non chia sẻ trên trang cá nhân: “Thật ngại quá, tôi là chồng của Aoi đây. Cô ấy nói mình chuẩn bị sinh con rồi và sẽ cố gắng hết mình”.

Hình ảnh của nữ diễn viên trước khi 'lâm bồn' - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, nữ diễn viên thông báo sẽ livestream quá trình sinh nở mang tên “Welcome To The World, Sola’s Baby” và nó sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh mạng Abema TV của Nhật. Aoi Sora cho biết, cô muốn livestream cảnh sinh con là để lưu giữ lại khoảnh khắc thiêng liêng này, đồng thời muốn chia sẻ cho mọi người thấy việc được làm mẹ là vô cùng vất vả. Tổ ấm nhỏ của cả hai giờ đây sẽ hạnh phúc hơn khi có thêm thành viên mới - Ảnh: Internet Trước thông tin này, rất nhiều cộng đồng mạng đã gửi lời chúc mừng đến gia đình Aoi Sora và vô cùng mong chờ được thấy nhan sắc của cặp song sinh trong thời gian tới.

Sao phim sex Aoi Sora hồi hộp chờ cặp song sinh chào đời Ngôi sao người Nhật khoe bụng bầu vượt mặt ở tháng thứ 9 thai kỳ. Cô dự kiến sinh con vào tháng 4.

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