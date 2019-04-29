Trần Hạo Dân U50 vẫn công khai phẫu thuật thẩm mỹ, Angela Baby bất ngờ bị truyền thông réo tên

Sao quốc tế 29/04/2019 11:11

Mới đây, “Đoàn Dự” Trần Hạo Dân đã công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ ngay trên trang cá nhân. Đây được cho là bước chuẩn bị đối với những hoạt động nghệ thuật sắp tới của nam diễn viên.

Trần Hạo Dân là nam diễn viên nổi tiếng từng để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả qua vai diễn "Đoàn Dự" trong “Thiên Long Bát Bộ” năm 1996. Hiện tại, nam diễn viên không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như trước, anh tập trung kinh doanh và chăm lo cho gia đình nhỏ.

Tuy nhiên mới đây, Trần Hạo Dân bất ngờ đăng tải hình ảnh đang tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Là một nghệ sĩ, ngoài đóng phim, ca hát, vẫn cần phải thật đẹp. Bây giờ việc thẩm mỹ rất thịnh hành, nhiều người đã thực hiện rồi, tôi không làm thì sẽ là thiếu sót lớn".

Trần Hạo Dân U50 vẫn công khai phẫu thuật thẩm mỹ, Angela Baby bất ngờ bị truyền thông réo tên - Ảnh 1
Trần Hạo Dân công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Được biết, vì không hài lòng với cặp chân mày bên cao bên thấp nên Trần Hạo Dân đã quyết định chỉnh sửa, nam diễn viên cũng chẳng ngại ngần chia sẻ hình ảnh đang tiêm thuốc lên mạng xã hội.

Trần Hạo Dân U50 vẫn công khai phẫu thuật thẩm mỹ, Angela Baby bất ngờ bị truyền thông réo tên - Ảnh 2
Phần chân mày của nam diễn viên không đều - Ảnh: Internet

Việc phẫu thuật thẩm mỹ trong showbiz không thiếu nhưng không phải ai cũng dám lên tiếng thừa nhận như Trần Hạo Dân. Chính điều này đã khiến nhiều người liên tưởng đến Angela Baby, cô liên tục bị vướng vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng người đẹp luôn phủ nhận việc đụng “dao kéo”.

Trần Hạo Dân U50 vẫn công khai phẫu thuật thẩm mỹ, Angela Baby bất ngờ bị truyền thông réo tên - Ảnh 3
Angela Baby liên tục bị nghi đã đụng 'dao kéo' - Ảnh: Internet

Trang tin nổi tiếng Star JiePai đã có màn "đá xéo" nhẹ nhàng tới Angela Baby khi chia sẻ thông tin về Trần Hạo Dân. Cụ thể, trong bài viết về nam diễn viên có đoạn: "Hy vọng những Baby chỉnh sửa nhẹ nhàng của chúng ta có thể hào sảng nói có được không? Thời đại nào rồi còn phủ nhận chuyện thẩm mỹ".

Trần Hạo Dân U50 vẫn công khai phẫu thuật thẩm mỹ, Angela Baby bất ngờ bị truyền thông réo tên - Ảnh 4

Bài đăng 'đá xéo' Angela Baby của một trang giải trí - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Angela Baby thường xuất hiện với gương mặt có phần "biến dạng" và bị nghi lạm dụng “dao kéo” quá đà. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho gương mặt xinh đẹp trước đây của cô. Tuy nhiên, Angela Baby đã phủ nhận thông tin cô phẫu thuật thẩm mỹ.

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Hình ảnh hiếm hoi từ sự kiện iQiYi tối ngày hôm qua của Angela Baby vẫn chưa khiến netizen hài lòng.

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