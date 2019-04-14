LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ

Xuất hiện trên thảm đỏ LHP Quốc tế Bắc Kinh, những mỹ nhân Cbiz như Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby , Dương Tử, Ngô Cẩn Ngôn, Trương Thiên Ái, Lý Thấm… nhanh chóng chiếm trọn ống kính máy ảnh của phóng viên.

Tối hôm qua (13/4), Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh đã diễn ra với sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ đình đám và gạo cội của showbiz Hoa ngữ cùng một số khách mời đến từ Nhật Bản và quốc tế.

Tuy nhiên, gương mặt nổi bật nhất tại sự kiện này lại thuộc về Trần Đô Linh – một diễn viên mới của làng giải trí xứ Trung. Sự xuất hiện của cô đã làm lu mờ cả dàn khách mời mỹ nhân đình đám. Rất nhanh chóng, những hình ảnh của Trần Đô Linh được chia sẻ với tốc độ “chóng mặt” trên mạng xã hội và khiến ai nấy đều “đổ gục” trước vẻ đẹp quá đỗi thần thái này.

Nhan sắc kiều diễm khiến nhiều người mê đắm - Ảnh: Internet

Được biết, Trần Đô Linh sinh năm 1993 và cô trở nên nổi tiếng sau khi tham gia diễn xuất trong bộ phim “Tai trái” do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn và sản xuất. Bên cạnh đó, Trần Đô Linh từng được mệnh danh là hoa khôi học đường xứ Trung bởi vẻ đẹp thanh thuần, ngọt ngào và trong sáng.

Trần Đô Linh trong bộ phim 'Tai trái' - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, sự xuất hiện với phong cách trưởng thành và quyến rũ tại sự kiện LHP Quốc tế Bắc Kinh lần này đã khiến ai nấy đều phải ngẩn ngơ. Hình ảnh của Trần Đô Linh thực sự “gây bão” mạng xã hội, cô trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất thời điểm hiện tại.

Vẻ đẹp của Trần Đô Linh khiến phái nữ phải ghen tỵ - Ảnh: Internet

Hàng loạt bình luận khen ngợi nhan sắc dành cho Trần Đô Linh của cư dân mạng:

“Đã lâu không nhìn thấy cô ấy, tôi cảm thấy trái tim mình rung động”.

“Quá xuất sắc, thần thái và nhan sắc ấy không thể chê vào đâu được”.

“Mỹ nhân là đây”.

“Không cầu kỳ son phấn, cô ấy vẫn vô cùng xinh đẹp”.