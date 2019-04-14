LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ

Sao quốc tế 14/04/2019 11:03

Chỉ sau một đêm, cái tên Trần Đô Linh bất ngờ hot nhất mạng xã hội Weibo, nhan sắc của nữ diễn viên được cho là lấn át cả những mỹ nhân đình đám như Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử…

Tối hôm qua (13/4), Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh đã diễn ra với sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ đình đám và gạo cội của showbiz Hoa ngữ cùng một số khách mời đến từ Nhật Bản và quốc tế.

Xuất hiện trên thảm đỏ LHP Quốc tế Bắc Kinh, những mỹ nhân Cbiz như Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby, Dương Tử, Ngô Cẩn Ngôn, Trương Thiên Ái, Lý Thấm… nhanh chóng chiếm trọn ống kính máy ảnh của phóng viên.

LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 1
Dàn mỹ nhân Cbiz hội tụ trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, gương mặt nổi bật nhất tại sự kiện này lại thuộc về Trần Đô Linh – một diễn viên mới của làng giải trí xứ Trung. Sự xuất hiện của cô đã làm lu mờ cả dàn khách mời mỹ nhân đình đám. Rất nhanh chóng, những hình ảnh của Trần Đô Linh được chia sẻ với tốc độ “chóng mặt” trên mạng xã hội và khiến ai nấy đều “đổ gục” trước vẻ đẹp quá đỗi thần thái này.

LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 2
Sự xuất hiện của Trần Đô Linh đã làm lu mờ tất cả - Ảnh: Internet

LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 3LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 4LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 5LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 6LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 7LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 8

LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 9
Nhan sắc kiều diễm khiến nhiều người mê đắm - Ảnh: Internet

Được biết, Trần Đô Linh sinh năm 1993 và cô trở nên nổi tiếng sau khi tham gia diễn xuất trong bộ phim “Tai trái” do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn và sản xuất. Bên cạnh đó, Trần Đô Linh từng được mệnh danh là hoa khôi học đường xứ Trung bởi vẻ đẹp thanh thuần, ngọt ngào và trong sáng.

LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 10
Trần Đô Linh trong bộ phim 'Tai trái' - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, sự xuất hiện với phong cách trưởng thành và quyến rũ tại sự kiện LHP Quốc tế Bắc Kinh lần này đã khiến ai nấy đều phải ngẩn ngơ. Hình ảnh của Trần Đô Linh thực sự “gây bão” mạng xã hội, cô trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất thời điểm hiện tại.

LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 11LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 12LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 13LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 14LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 15

LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ - Ảnh 16
Vẻ đẹp của Trần Đô Linh khiến phái nữ phải ghen tỵ - Ảnh: Internet

Hàng loạt bình luận khen ngợi nhan sắc dành cho Trần Đô Linh của cư dân mạng:

“Đã lâu không nhìn thấy cô ấy, tôi cảm thấy trái tim mình rung động”.

“Quá xuất sắc, thần thái và nhan sắc ấy không thể chê vào đâu được”.

“Mỹ nhân là đây”.

“Không cầu kỳ son phấn, cô ấy vẫn vô cùng xinh đẹp”.

Ngô Cẩn Ngôn mờ nhạt, Địch Lệ Nhiệt Ba quyến rũ tại LHP Bắc Kinh

Ngô Cẩn Ngôn mờ nhạt, Địch Lệ Nhiệt Ba quyến rũ tại LHP Bắc Kinh

Nhan sắc của Ngô Cẩn Ngôn vốn không được đánh giá cao bằng Địch Lệ Nhiệt Ba hay Angelababy. Dự sự kiện, cô chọn một chiếc váy xanh có phần lông vũ xuề xòa.

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Từ khóa:   LHP Bắc Kinh Trần Đô Linh Angela Baby

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