‘Mỹ nhân Tân Cương’ Mạch Địch Na mang bầu tháng cuối thai kỳ, đã bí mật kết hôn với bạn trai kém tuổi

Sao quốc tế 12/04/2019 16:08

Làng giải trí xứ Trung đang xôn xao trước thông tin Mạch Địch Na và Khương Triều đã bí mật kết hôn từ lâu và chuẩn bị đón con đầu lòng.

Hôm nay (ngày 12/4), hàng loạt trang báo lớn nhỏ xứ Trung đưa tin Mạch Địch Na đã bí mật kết hôn với bạn trai kém 4 tuổi Khương Triều. Mạch Địch Na sinh năm 1987, là một trong những “mỹ nhân Tân Cương” sở hữu vẻ đẹp vô cùng sắc sảo. Trong khi đó, Khương Triều kém nữ diễn viên 4 tuổi và ghi dấu trong lòng khán giả với vai diễn "tổng tài" Cố Thừa Trạch trong bộ phim "Mùa hè của hồ ly".

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Mạch Địch Na mang bầu tháng cuối thai kỳ, đã bí mật kết hôn với bạn trai kém tuổi - Ảnh 1
Khương Triều và Mạch Địch Na - Ảnh: Internet

Được biết, cặp đôi nên duyên khi cùng tham gia show truyền hình hẹn hò "It Was You" năm 2015. Sau khi chương trình kết thúc, cặp đôi tiếp tục tái hợp trong bộ phim “Vương Quốc Ảo". Thời điểm đó, Khương Triều từng chia sẻ với báo giới về mối quan hệ của mình với đàn chị hơn 4 tuổi. Cả hai cũng từng bị bắt gặp hẹn hò vào năm 2016.

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Mạch Địch Na mang bầu tháng cuối thai kỳ, đã bí mật kết hôn với bạn trai kém tuổi - Ảnh 2
Hình ảnh hẹn hò của Khương Triều và Mạch Địch Na - Ảnh: Internet

Theo thông tin truyền thông đăng tải, "mỹ nhân Tân Cương" Mạch Địch Na đang mang bầu ở tháng cuối thai kỳ và cặp đôi sẽ sớm đón con đầu lòng trong năm nay. Có thể nói, giữa hàng loạt những tin tức ngoại tình và ly hôn, đây được xem là một tin vui hiếm hoi của showbiz Hoa ngữ những ngày qua.

‘Mỹ nhân Tân Cương’ Mạch Địch Na mang bầu tháng cuối thai kỳ, đã bí mật kết hôn với bạn trai kém tuổi - Ảnh 3
Cặp đôi được cho là đã đăng ký kết hôn từ lâu - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin bùng nổ, phóng viên đã liên lạc với phía đại diện của cả hai nghệ sĩ. Tuy nhiên, quản lý của Khương Triều chỉ phản hồi rằng: "Chúng tôi không tiện trả lời". Chính sự mập mờ này đã khiến nhiều người tin rằng tin đồn cả hai đã kết hôn là sự thật. Tuy có phần bất ngờ trước tin tức này nhưng cộng đồng mạng vẫn để lại nhiều lời chúc mừng dành cho Mạch Địch Na và Khương Triều.

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