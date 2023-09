‘Mỹ nhân Tân Cương’ Mạch Địch Na mang bầu tháng cuối thai kỳ, đã bí mật kết hôn với bạn trai kém tuổi

Hôm nay (ngày 12/4), hàng loạt trang báo lớn nhỏ xứ Trung đưa tin Mạch Địch Na đã bí mật kết hôn với bạn trai kém 4 tuổi Khương Triều. Mạch Địch Na sinh năm 1987, là một trong những “mỹ nhân Tân Cương” sở hữu vẻ đẹp vô cùng sắc sảo. Trong khi đó, Khương Triều kém nữ diễn viên 4 tuổi và ghi dấu trong lòng khán giả với vai diễn "tổng tài" Cố Thừa Trạch trong bộ phim "Mùa hè của hồ ly".

Khương Triều và Mạch Địch Na - Ảnh: Internet

Được biết, cặp đôi nên duyên khi cùng tham gia show truyền hình hẹn hò "It Was You" năm 2015. Sau khi chương trình kết thúc, cặp đôi tiếp tục tái hợp trong bộ phim “Vương Quốc Ảo". Thời điểm đó, Khương Triều từng chia sẻ với báo giới về mối quan hệ của mình với đàn chị hơn 4 tuổi. Cả hai cũng từng bị bắt gặp hẹn hò vào năm 2016.