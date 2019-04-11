Lần đầu xuất hiện sau scandal chồng ngoại tình, Hồng Hân để lộ mắt sưng húp, tiều tụy trông thấy

Sao quốc tế 11/04/2019 16:33

Hình ảnh mới đây của Hồng Hân sau scandal chồng ngoại tình khiến nhiều người cảm thấy xót thương cho một “đại mỹ nhân” từng được vạn người yêu mến.

Những ngày qua, truyền thông và cộng đồng mạng xứ Trung “dậy sóng” trước thông tin Trương Đan Phong ngoại tình với trợ lý Tất Oánh. Những lời chỉ trích cặp đôi không ngừng xuất hiện trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, nhưng tất thảy đều như mũi dao đâm vào tim người vợ đáng thương Hồng Hân. Sau tất cả, cô là người chịu nhiều tổn thương nhất khi một lòng tin tưởng chồng và xem “tiểu tam” kia như chị em ruột thịt.

Lần đầu xuất hiện sau scandal chồng ngoại tình, Hồng Hân để lộ mắt sưng húp, tiều tụy trông thấy - Ảnh 1
Hồng Hân từng lên tiếng bảo vệ Tất Oánh khi cô bị chỉ trích vì tin đồn ngoại tình với Trương Đan Phong - Ảnh: Internet

Thậm chí, sau khi tin đồn ngoại tình của Trương Đan Phong bị phanh phui, nhiều tờ báo còn đưa tin Tất Oánh hiện là người nắm giữ hầu hết tài sản của nam diễn viên. Chính vì vậy, nếu Hồng Hân và chồng ly dị, cô có thể phải ra đi tay trắng.

Nhận thấy lòng tin bị phản bội, Hồng Hân đã chia sẻ trên trang cá nhân: “Sao tôi có thể trở thành một phụ nữ thông minh được? Tôi quá ngu ngốc”. Dù không trực tiếp lên tiếng về việc chồng ngoại tình nhưng Hồng Hân đã xóa nhiều hình ảnh của cả hai trên Weibo, bỏ theo dõi trợ lý Tất Oánh. Động thái này của cô được cho là gián tiếp thừa nhận mối quan hệ của Trương Đan Phong và Tất Oánh.

Lần đầu xuất hiện sau scandal chồng ngoại tình, Hồng Hân để lộ mắt sưng húp, tiều tụy trông thấy - Ảnh 2
Gia đình nhỏ hạnh phúc trước đây của Hồng Hân và Trương Đan Phong - Ảnh: Internet

Mới đây, phóng viên đã bắt gặp Hồng Hân xuất hiện trên đường phố ở Hồng Kông. Nữ diễn viên để mặt mộc, đôi mắt sưng húp hiện rõ sự mệt mỏi. Qua những hình ảnh được ghi lại, Hồng Hân có vẻ rất bất an, cô liên tục gọi điện thoại, thi thoảng gương mặt mếu máo như đang khóc.

Lần đầu xuất hiện sau scandal chồng ngoại tình, Hồng Hân để lộ mắt sưng húp, tiều tụy trông thấy - Ảnh 3
Hồng Hân lộ rõ sự mệt mỏi sau scandal chồng ngoại tình - Ảnh: Internet

10 năm bên nhau vượt qua sóng gió, những tưởng Trương Đan Phong đã là bến đỗ cuối cùng của Hồng Hân nhưng một lần nữa, cô phải nếm trải nỗi đau bị phản bội. Giờ đây, những người yêu thương cô chỉ có thể buông tiếng thở dài, trách sao cuộc đời lại tàn nhẫn với Hồng Hân đến vậy.

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