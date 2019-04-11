Những ngày qua, truyền thông và cộng đồng mạng xứ Trung “dậy sóng” trước thông tin Trương Đan Phong ngoại tình với trợ lý Tất Oánh. Những lời chỉ trích cặp đôi không ngừng xuất hiện trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, nhưng tất thảy đều như mũi dao đâm vào tim người vợ đáng thương Hồng Hân. Sau tất cả, cô là người chịu nhiều tổn thương nhất khi một lòng tin tưởng chồng và xem “tiểu tam” kia như chị em ruột thịt.

Hồng Hân từng lên tiếng bảo vệ Tất Oánh khi cô bị chỉ trích vì tin đồn ngoại tình với Trương Đan Phong - Ảnh: Internet

Thậm chí, sau khi tin đồn ngoại tình của Trương Đan Phong bị phanh phui, nhiều tờ báo còn đưa tin Tất Oánh hiện là người nắm giữ hầu hết tài sản của nam diễn viên. Chính vì vậy, nếu Hồng Hân và chồng ly dị, cô có thể phải ra đi tay trắng.