Rộ tin Lưu Khải Uy bí mật kết hôn với Vương Âu, cặp đôi sẽ sớm đón con đầu lòng trong năm nay

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước thông tin Lưu Khải Uy kết hôn với Vương Âu – người từng được cho là “tiểu tam” phá vỡ hôn nhân của nam diễn viên và Dương Mịch.

Tháng 12 năm ngoái, Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố “đường ai nấy đi” trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Thời điểm đó, người ta liên tục đào bới nguyên nhân khiến cả hai quyết định ly hôn và Vương Âu là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Nữ diễn viên từng bị phóng viên bắt gặp “đọc kịch bản đêm” trong phòng Lưu Khải Uy khiến nhiều người cho rằng cô chính là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của Dương Mịch.

Lưu Khải Uy và Vương Âu từng bị Phong Hành bắt gặp 'đọc kịch bản đêm' cùng nhau - Ảnh: Internet

Mới đây, hàng loạt blogger giải trí và trang tin xứ Trung bất ngờ đăng tin Lưu Khải Uy và Vương Âu đã bí mật đăng ký kết hôn. Thậm chí còn có nguồn tin tiết lộ cả hai đã sống cùng nhau được nửa năm và Vương Âu đang mang thai con đầu lòng của Lưu Khải Uy. Theo đó, những bạn bè thân thiết của Lưu Khải Uy và Vương Âu đều biết mối quan hệ này của cặp đôi. Được biết, cả hai sẽ sớm công bố tin vui này trong khoảng thời gian tới.

Liệu cặp đôi đã thực sự kết hôn? - Ảnh: Internet

Ngay khi thông tin này lan truyền với tốc độ “chóng mặt”, người hâm mộ xứ Trung đã có nhiều phản ứng trái chiều, đa số đều để lại bình luận chỉ trích Vương Âu và Lưu Khải Uy.

Hiện tại, phía đại diện của Lưu Khải Uy vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về tin đồn này. Hiện tại, nam diễn viên đang ở Hồng Kông để tiện chăm sóc cho con gái.

Giữa làn sóng chỉ trích ‘bám váy’ Dương Mịch để sống, Lưu Khải Uy lặng lẽ cùng con gái Tiểu Gạo Nếp dạo phố Hình ảnh Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp cùng nhau dạo phố đã được phóng viên ghi lại và ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-luu-khai-uy-bi-mat-ket-hon-voi-vuong-au-cap-doi-se-som-don-con-dau-long-trong-nam-nay-321542.html