Giữa làn sóng chỉ trích ‘bám váy’ Dương Mịch để sống, Lưu Khải Uy lặng lẽ cùng con gái Tiểu Gạo Nếp dạo phố

Hình ảnh Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp cùng nhau dạo phố đã được phóng viên ghi lại và ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Từ sau khi ly hôn, Lưu Khải Uy luôn dành nhiều thời gian chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp thay vì bận rộn trên phim trường như Dương Mịch. Gần đây, vì vấn đề phân chia tài sản hậu ly hôn mà nam diễn viên bị người hâm mộ của Dương Mịch chỉ trích là “bám váy” vợ để sống. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng đáp trả, Lưu Khải Uy chọn cách im lặng và tiếp tục dành thời gian chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp.

Giữa ồn ào thị phi, nam diễn viên chọn cách im lặng - Ảnh: Internet Mới đây, phóng viên đã bắt gặp Lưu Khải Uy đưa công chúa nhỏ đi dạo phố và mua sắm. Qua những hình ảnh được ghi lại, Lưu Khải Uy diện trang phục có phần đơn giản và thoải mái, vừa đi vừa bế con gái trên tay, hai người trông vô cùng thân thiết.

Lưu Khải Uy cùng con gái đi dạo phố - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý nhất lại chính là gương mặt của bé Tiểu Gạo Nếp. Không còn là cô nhóc bé nhỏ trong vòng tay ba mẹ, Tiểu Gạo Nếp giờ đã lớn hơn rất nhiều, cô bé buộc tóc hai bên trông vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh. Có thể thấy, Tiểu Gạo Nếp thừa hưởng khá nhiều nét đẹp từ mẹ. Tiểu Gạo Nếp càng lớn càng xinh xắn - Ảnh: Internet Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cho rằng việc nam diễn viên để lộ mặt con gái chính là hành động giành quyền nuôi con với Dương Mịch. Antifan của Dương Mịch cũng lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên khi cô liên tục bỏ bê con cái vì sự nghiệp. Trong khi đó, Lưu Khải Uy lại nhận được nhiều thiện cảm từ phía khán giả khi gác bỏ một phần công việc, dành nhiều thời gian cho gia đình.

Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn còn ràng buộc vì cả hai chưa làm điều này Mới đây, nhiều nguồn tin cho rằng cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn chưa chính thức ra tòa ly dị vì việc phân chia tài sản còn nhiều ràng buộc.

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