Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn còn ràng buộc vì cả hai chưa làm điều này

Sao quốc tế 14/03/2019 10:51

Mới đây, nhiều nguồn tin cho rằng cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn chưa chính thức ra tòa ly dị vì việc phân chia tài sản còn nhiều ràng buộc.

Cuối tháng 12/2018, Lưu Khải Uy và Dương Mịch thông báo đã ly hôn khiến người hâm mộ của cặp đôi vô cùng tiếc nuối. Sau khi quyết định “đường ai nấy đi”, con gái Tiểu Gạo Nếp của cả hai được ông bà nội chăm sóc để tiện cho việc học tập tại Hồng Kông.

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Người hâm mộ vô cùng tiếc nuối cho một cặp đôi đẹp của Cbiz - Ảnh: Internet

Những tưởng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc trong êm đẹp nhưng mới đây, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đưa tin mối quan hệ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn còn ràng buộc về mặt lợi ích. Cụ thể, nguồn tin này cho biết cặp đôi vẫn chưa tiến hành phân chia tài sản.

Trước đây, Dương Mịch và Lưu Khải Uy cùng mở công ty và nắm giữ chung số tài sản lên đến 100 triệu NDT (khoảng 350 tỷ đồng). Bên cạnh đó, cặp đôi còn chi rất nhiều tiền để đầu tư bất động sản. Được biết từ năm 2012, cả hai đã hợp lực để mua chung những khu đất, nhà có giá trị cao, mỗi lần đều chi hơn 10 triệu NDT (hơn 35 tỷ đồng). Thêm vào đó, Lưu Khải Uy sở hữu tài sản trị giá 200 triệu NDT (khoảng 700 tỷ đồng) nhưng hết một nửa có sự dính dáng đến Dương Mịch.

Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn còn ràng buộc vì cả hai chưa làm điều này - Ảnh 2
Cả hai sở hữu chung khá nhiều bất động sản có giá trị cao - Ảnh: Internet

Với khối tài sản “khủng” này, trong một thời gian ngắn rất khó để phân chia rõ ràng. Không chỉ vấn đề về việc phân chia tài sản, Lưu Khải Uy còn gia nhập công ty quản lý nghệ sỹ của Dương Mịch nên mối quan hệ của cả hai khó có thể gạt bỏ hoàn toàn.

Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn còn ràng buộc vì cả hai chưa làm điều này - Ảnh 3
Có vẻ như mối quan hệ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn còn nhiều ràng buộc - Ảnh: Internet

Vấn đề phân chia tài sản này đã gây ra một cuộc chiến giữa fandom của Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Người hâm mộ Dương Mịch cho rằng Lưu Khải Uy hèn nhát, “bám váy” vợ để sống, trong khi đó fan của nam diễn viên lại lên tiếng chỉ trích Dương Mịch bỏ bê con cái, chỉ biết chạy theo danh vọng.

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Từ khóa:   dương mịch và lưu khải uy cặp đôi hoa ngữ

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