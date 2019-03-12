Cộng đồng mạng ‘dậy sóng’ trước tin đồn Dương Mịch có thai 3 tháng, lộ cả kết quả siêu âm

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung đang lan truyền hình ảnh được cho là kết quả siêu âm của Dương Mịch. Theo đó, nguồn tin này cho biết nữ diễn viên đã mang thai 3 tháng.

Những thông tin xoay quanh Dương Mịch luôn là đề tài thu hút sự chú ý của công chúng kể cả khi vụ ly hôn của cô và Lưu Khải Uy đã lắng xuống. Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ rộ tin Dương Mịch đang mang thai và cha đứa trẻ là một nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Nguồn tin này còn tiết lộ, Lưu Khải Uy và Dương Mịch vội vã công khai việc chia tay cũng là vì nguyên do này. Cả hai đều lo lắng nếu thông tin Dương Mịch có thai bị lộ ra ngoài, việc ly hôn sẽ trở nên khó khăn hơn.

Kết quả siêu âm được blogger đăng tải và cho biết Dương Mịch đang mang thai 3 tháng - Ảnh: Internet Ngay sau khi tin đồn này lan truyền, nhiều cư dân mạng suy đoán cha đứa bé có thể là nam diễn viên Lý Dịch Phong. Trước đó, Dương Mịch và Lý Dịch Phong từng bị nghi ngờ “phim giả tình thật” khi cả hai thường xuyên có những cử chỉ thân mật trên phim trường. 'Cha đứa trẻ' được netizen phỏng đoán là Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng tin đồn Dương Mịch mang thai là hoàn toàn bịa đặt. Nếu điểm lại những hình ảnh gần đây của nữ diễn viên, vóc dáng của cô vẫn vô cùng thon gọn, không hề có dấu hiệu giống với phụ nữ đang mang thai. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn duy trì lịch trình bận rộn với những cảnh quay đòi hỏi thể lực nên việc cô mang thai là điều không thể. Bên cạnh đó, hình ảnh siêu âm được coi là bằng chứng kia có thể được chỉnh sửa và làm giả vô cùng dễ dàng.

Hình ảnh gần đây của Dương Mịch - Ảnh: Internet Một số bình luận của cư dân mạng trước tin đồn này: “Khó lắm, Dương Mịch đang lo lắng cho sự nghiệp của mình, đi đóng phim, sự kiện tất bật vậy thì thời gian đâu hẹn hò, rồi còn có thai nữa chứ... đúng là nực cười”. “Chưa nói trước được đâu nha. Năm ngoái, Triệu Lệ Dĩnh cũng phủ nhận, fan cũng gào lên là chị nhà lo đóng phim, dự sự kiện không có thời gian yêu đương nhưng giờ nhìn xem, là ai tự vả nào?” “Tin đồn vớ vẩn, Dương Mịch sao có thể có bầu chứ? Vóc dáng như vậy mà có bầu được thì cũng chịu”. “Chờ thời gian trôi đi sẽ rõ, biết đâu lại là thật”.

Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ Cánh phóng viên Hong Kong theo rất sát lịch trình hoạt động của Lưu Khải Uy và bé Tiểu Gạo Nếp nhưng vẫn không thấy bóng dáng Dương Mịch đâu.

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