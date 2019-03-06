Hậu ly hôn, Dương Mịch chuẩn bị giành quyền nuôi con, khối tài sản chung trị giá hơn 700 tỷ sẽ được phân chia?

Được biết, cặp đôi sở hữu khối bất động sản chung gồm 2 biệt thự, 4 ngôi nhà đã mua từ nhiều năm trước có giá trị ước tính lên đến 200 triệu NDT (khoảng hơn 700 tỷ đồng).

Từ sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, mọi thông tin liên quan đến cặp đôi đều được công chúng đặc biệt quan tâm, trong đó phải kể đến việc phân chia tài sản và quyền nuôi con.

Khi điểm lại những cuộc phỏng vấn của cả hai trong khoảng thời gian trước và sau khi dấy lên tin đồn ly hôn, công chúng phát hiện cặp đôi đã sớm phân chia tài sản để tránh rắc rối sau ly hôn.

Cụ thể, Lưu Khải Uy từng tiết lộ anh là người quản lý tài chính, đảm đương việc đầu tư trong gia đình. Còn Dương Mịch từng cho biết cha cô chính là người nắm giữ tài chính của cô. Có thể thấy ở giai đoạn này, Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã không mấy ràng buộc nhau về tài chính, tài sản riêng cũng khá rạch ròi. Vậy có thể phỏng đoán, khối bất động sản chung kia có thể cũng đã được phân chia đầy đủ trước khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn.

Lưu Khải Uy từng tiết lộ anh là người quản lý tài chính của gia đình - Ảnh: Internet

Vấn đề tài sản đã sớm được định đoạt nhưng quyền nuôi con thuộc về ai lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Theo thông tin trước đó, Dương Mịch và Lưu Khải Uy sẽ cùng nhau chăm sóc bé Tiểu Gạo Nếp nhưng để đảm bảo việc học tập của con gái, Dương Mịch buộc phải chấp nhận để cô bé lại Hồng Kông, dưới sự chăm sóc của ông bà nội.

Dương Mịch quyết định để con gái lại Hồng Kông - Ảnh: Internet

Người hâm mộ Dương Mịch đều cho rằng, việc này chẳng khác gì Lưu Khải Uy giành được quyền nuôi con. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, nhiều nguồn tin cho rằng Dương Mịch đang chuẩn bị giành lại quyền nuôi con. Dù thông tin này vẫn chưa rõ thực hư nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều người ủng hộ cho quyết định này của nữ diễn viên.

Dương Mịch đang chuẩn bị giành quyền nuôi con? - Ảnh: Internet

Dù là trước hay sau ly hôn thì cuộc sống của cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn luôn là đề tài hot được công chúng đặc biệt quan tâm và chính là miếng mồi ngon để truyền thông khai thác.