Nào có phải Dương Mịch, đây mới là người đẹp mà Lý Dịch Phong bí mật hẹn hò bấy lâu?

Sao quốc tế 05/03/2019 16:48

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung tràn ngập những bằng chứng cho thấy Lý Dịch Phong và hot girl Blase Loan Loan đang hẹn hò khiến người hâm mộ của nam diễn viên “đứng ngồi không yên”.

Từ sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, Lý Dịch Phong được cho là người thứ 3 khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Thậm chí còn có tin đồn Lý Dịch Phong và Dương Mịch đã sớm phải lòng nhau từ khi cả hai hợp tác chung trong nhiều bộ phim. Tuy nhiên, phía đương sự luôn phủ nhận những tin đồn này.

Nào có phải Dương Mịch, đây mới là người đẹp mà Lý Dịch Phong bí mật hẹn hò bấy lâu? - Ảnh 1
Lý Dịch Phong thường xuyên vướng vào tin đồn tình cảm với Dương Mịch - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin về bạn gái của Lý Dịch Phong. Thế nhưng nhân vật nữ chính không phải Dương Mịch như đồn đoán bấy lâu mà là một cô gái có tên là Blase Loan Loan.

Nào có phải Dương Mịch, đây mới là người đẹp mà Lý Dịch Phong bí mật hẹn hò bấy lâu? - Ảnh 2
Hot girl mạng xã hội Blase Loan Loan - Ảnh: Internet

Theo đó, nguồn tin này cho biết, Blase Loan Loan sinh năm 1989, là một hot girl mạng xã hội và hiện đang sống tại Thượng Hải. Công việc chính của cô là bán hàng online và đăng review mỹ phẩm. Blase Loan Loan được netizen Trung nhận xét là sở hữu nhan sắc ngọt ngào và đáng yêu.

Nào có phải Dương Mịch, đây mới là người đẹp mà Lý Dịch Phong bí mật hẹn hò bấy lâu? - Ảnh 3Nào có phải Dương Mịch, đây mới là người đẹp mà Lý Dịch Phong bí mật hẹn hò bấy lâu? - Ảnh 4

Nào có phải Dương Mịch, đây mới là người đẹp mà Lý Dịch Phong bí mật hẹn hò bấy lâu? - Ảnh 5
Blase Loan Loan sở hữu gương mặt ngọt ngào và thân hình chuẩn - Ảnh: Internet

Trên Weibo, cư dân mạng đã tung ra bằng chứng cho thấy cặp đôi cùng nhau đi du lịch Koh Samui (Thái Lan). Bên cạnh đó, cặp đôi còn được cho là đón giao thừa cùng nhau trong dịp Tết vừa rồi. Trang cá nhân của hot girl này thường xuyên đề cập đến "Ngài 54", trong khi đó sinh nhật của Lý Dịch Phong là vào ngày 4/5.

Nào có phải Dương Mịch, đây mới là người đẹp mà Lý Dịch Phong bí mật hẹn hò bấy lâu? - Ảnh 6

Bức ảnh Lý Dịch Phong (trái) đăng tải trên Weibo có nhiều điểm trùng hợp với hình ảnh mà Blase Loan Loan chia sẻ (phải) - Ảnh: Internet

Nào có phải Dương Mịch, đây mới là người đẹp mà Lý Dịch Phong bí mật hẹn hò bấy lâu? - Ảnh 7
Cả hai cùng đăng ảnh du lịch tại một địa điểm - Ảnh: Internet
Nào có phải Dương Mịch, đây mới là người đẹp mà Lý Dịch Phong bí mật hẹn hò bấy lâu? - Ảnh 8

Nàng hot girl xinh đẹp đăng bài úp mở cùng với "Ngài 54" đón giao thừa bên nhau - Ảnh: Internet

Tuy nhiên khi phóng viên liên lạc với phía đại diện của Lý Dịch Phong và Blase Loan Loan thì cả hai đều phủ nhận tin đồn hẹn hò. Mặc dù vậy, cộng đồng mạng xứ Trung lại tiếp tục tìm được thông tin cặp đôi ở chung một khách sạn, thậm chí nhà riêng cũng chung khu. Chính vì vậy, netizen vẫn đang chờ đợi câu trả lời thỏa đáng hơn từ Lý Dịch Phong và Blase Loan Loan.

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Vương Phi và Tạ Đình Phong được trông thấy tay trong tay tình cảm khi xuất hiện tại Nhật Bản mới đây. Cũng thời gian này, nam diễn viên họ Tạ vướng nghi vấn hẹn hò Dương Mịch.

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Từ khóa:   Lý Dịch Phong Blase Loan Loan Dương Mịch

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