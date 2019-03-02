Dương Mịch bí mật đến Hồng Kông thăm Tiểu Gạo Nếp giữa những chỉ trích bỏ bê con cái vì sự nghiệp

Vào dịp Tết vừa rồi, Dương Mịch đã nhận không ít “gạch đá” vì quyết định ở lại Bắc Kinh thay vì về Hồng Kông thăm con gái. Thậm chí, bố chồng của cô – nghệ sĩ Lưu Đan từng thẳng thắn cho biết nữ diễn viên bận rộn đến mức không gửi lời chúc Tết đến gia đình chồng cũ, con gái nhỏ cũng không thăm nom.

Sau cuộc ly hôn với Lưu Khải Uy, mọi nhất cử nhất động của Dương Mịch luôn được công chúng quan tâm, đặc biệt là mối quan hệ của nữ diễn viên và bé Tiểu Gạo Nếp. Được biết, từ khi cặp đôi “đường ai nấy đi”, Tiểu Gạo Nếp được ông bà nội chăm sóc ở Hồng Kông.

Tuy nhiên mới đây, Dương Mịch bị phóng viên bắt gặp xuất hiện một mình tại sân bay Thâm Quyến để trở về Hồng Kông thăm tiểu bảo bối. Đã một khoảng thời gian dài nàng “tiểu hoa đán” mới về thăm con nhưng cô chỉ ở bên bé Gạo Nếp vỏn vẹn 3 ngày rồi lại vội vã đến Thành Đô.

Hình ảnh phóng viên ghi lại - Ảnh: Internet

Nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao Dương Mịch lại đến Thành Đô thay vì dành nhiều thời gian bên con gái hơn. Được biết, nữ diễn viên đến đây là vì muốn bái Phật, khi đi Dương Mịch còn mang theo chuỗi tràng hạt.

Chỉ vài ngày ở Hồng Kông, nữ diễn viên lại vội đến Thành Đô - Ảnh: Internet

Có thể nói đây là lần trở về Hồng Kông hiếm hoi của Dương Mịch từ đầu năm tới nay. Theo lịch trình, sau khi rời Thành Đô, Dương Mịch sẽ phải có mặt tại Trường Sa để quay show mới mang tên “Trốn chạy khỏi mật thất”. Quả thật, lịch trình bận rộn của cô khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy lo lắng vì ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng trở nên hạn hẹp.

Dương Mịch không hề bỏ bê Tiểu Gạo Nếp mà chỉ vì cô quá bận rộn - Ảnh: Internet

Hình ảnh của nữ diễn viên trong mắt công chúng đã trở thành một người quá tham vọng và coi trọng sự nghiệp hơn gia đình. Nhưng dẫu thế nào, là một người mẹ, Dương Mịch vẫn luôn cố gắng dành thời gian rảnh để về thăm con gái chứ không bỏ bê như nhiều người chỉ trích.