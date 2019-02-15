Sau ‘tiến sĩ rởm’ Thiên Lâm, đến lượt Dương Mịch bị cộng đồng mạng tố khai gian điểm đại học

Sao quốc tế 15/02/2019 12:01

Mới đây, một số cộng đồng mạng đã đưa ra bằng chứng cho thấy Dương Mịch khai gian điểm đại học, thậm chí cô còn đọc và viết sai chính tả tiếng Trung.

Thời gian vừa qua, scandal mua bằng tiến sĩ và sao chép luận văn của nam diễn viên Trạch Thiên Lâm đã khiến nhiều người hoài nghi về những thành tích học tập mà dàn sao Hoa ngữ công khai trước đó.

Mới đây, Dương Mịch là ngôi sao tiếp theo bị tố khai gian điểm đại học, thậm chí cô còn bị nghi ngờ về thành tích học tập tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Sau ‘tiến sĩ rởm’ Thiên Lâm, đến lượt Dương Mịch bị cộng đồng mạng tố khai gian điểm đại học - Ảnh 1
Dương Mịch bị nghi ngờ về điểm thi đại học - Ảnh: Internet

Trước đó, Dương Mịch được tiếng là người thông minh, có học lực giỏi khi đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với số điểm cao ngất ngưởng. Cụ thể trong chương trình “Nam tử hán chân chính”, nữ diễn viên đã chứng tỏ sự thông minh của mình khiến nhiều người “tâm phục khẩu phục”. Vào thời điểm đó, truyền thông Gia Hành đã gọi nữ diễn viên là “Học bá Mịch”.

Sau ‘tiến sĩ rởm’ Thiên Lâm, đến lượt Dương Mịch bị cộng đồng mạng tố khai gian điểm đại học - Ảnh 2
Bài đăng của Gia Hành trên Weibo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi cộng đồng mạng lục lại bảng thành tích những thí sinh đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh từ năm 2005 thì số điểm cao nhất thời điểm đó là 472 điểm. Trong khi đó, truyền thông lại cho biết Dương Mịch đậu vào trường với số điểm 583 điểm. Điều này khẳng định số điểm của Dương Mịch không thể vượt quá 472 điểm. Liệu nữ diễn viên “Cung tỏa tâm ngọc” có khai gian điểm đại học?

Sau ‘tiến sĩ rởm’ Thiên Lâm, đến lượt Dương Mịch bị cộng đồng mạng tố khai gian điểm đại học - Ảnh 3
Số điểm cao nhất đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là 472 - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, những gameshow có sự xuất hiện của Dương Mịch cũng bị cộng đồng mạng đào lại. Trong một số chương trình, nữ diễn viên đã gặp khó khăn khi sử dụng tiếng Anh, thậm chí đôi khi Dương Mịch còn đọc và viết sai tiếng Trung.

Sau ‘tiến sĩ rởm’ Thiên Lâm, đến lượt Dương Mịch bị cộng đồng mạng tố khai gian điểm đại học - Ảnh 4
Dương Mịch đọc sai tiếng Trung...
Sau ‘tiến sĩ rởm’ Thiên Lâm, đến lượt Dương Mịch bị cộng đồng mạng tố khai gian điểm đại học - Ảnh 5
...và viết sai khi tham gia một số chương trình - Ảnh: Internet

Trên thực tế, tại một chương trình truyền hình, Dương Mịch từng nhận mình chỉ đạt hơn 400 điểm trong kỳ thi tuyển. Vậy con số 583 này ở đâu ra? Nhiều cộng đồng mạng cho rằng số điểm 583 thực chất là sản phẩm của truyền thông.

Dù thông tin này có thật hay không thì việc Dương Mịch đạt điểm khá cao trong kỳ thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là không thể phủ nhận. Vì vậy, việc gán ghép cho Dương Mịch "tội danh" khai gian điểm đại học thì có phần oan uổng cho nữ diễn viên.

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