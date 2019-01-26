Hậu ly hôn, Dương Mịch ngày càng xinh đẹp dù thị phi bủa vây không rời

Mới đây, khi tham gia ghi hình cho chương trình “Đêm Xuân Vãn 2019”, bà mẹ một con Dương Mịch đã khiến nhiều người phải trầm trồ vì quá đẹp, thần thái rạng ngời hơn cả khi ở bên Lưu Khải Uy.
- Dương Mịch lại "đâm sau lưng" Lưu Diệc Phi, đóng Hoa Mộc Lan bản truyền hình và chiếu trước?
- Nối bước Dương Mịch, Angela Baby trở thành một trong bốn ngôi sao quyền lực nhất mạng xã hội Trung Quốc
Từ khi cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy tan vỡ, hàng loạt thị phi luôn bủa vây người đẹp. Đã có không ít tin đồn cho rằng cô ngoại tình với Lý Dịch Phong khi còn sống chung với chồng cũ, lại có người chỉ trích cô vì tham vọng mà bỏ rơi con cái… Bỏ ngoài tai tất cả, Dương Mịch chỉ tập trung vào sự nghiệp và ngày càng xinh đẹp khiến antifan chỉ biết câm nín.
Nữ diễn viên “Người đàm phán” tích cực tham gia hàng loạt các sự kiện lớn nhỏ cả trong và ngoài nước. Đồng thời trở thành người đại diện cho những thương hiệu thời trang cao cấp như Michael Kors và Stuart Weitzman.
Mới đây, khi xuất hiện trong buổi ghi hình của “Đêm Xuân Vãn 2019”, Dương Mịch một lần nữa chứng minh đẳng cấp nữ thần của mình. Cô diện trang phục của nhà thiết kế Laurence Xu và đẹp tựa công chúa bước ra từ truyện cổ tích, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến người đối diện mê đắm.
Netizen xứ Trung cho rằng nhan sắc của Dương Mịch - nàng tiểu hoa đán Cbiz ngày càng mặn mà, hơn hẳn lúc ở bên Lưu Khải Uy. Người hâm mộ của nữ diễn viên tỏ rõ sự vui mừng vì cô đã rũ bỏ được hình ảnh mệt mỏi, phờ phạc của những ngày đầu ly hôn Lưu Khải Uy.
Từ sau khi trở lại với cuộc sống của một quý cô độc thân, nhan sắc và gu thời trang của Dương Mịch ngày càng đẳng cấp. Giờ đây mỗi lần xuất hiện, Dương Mịch đều trở thành tâm điểm chú ý của công chúng, khẳng định “phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai”.