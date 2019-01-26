Hậu ly hôn, Dương Mịch ngày càng xinh đẹp dù thị phi bủa vây không rời

Từ khi cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy tan vỡ, hàng loạt thị phi luôn bủa vây người đẹp. Đã có không ít tin đồn cho rằng cô ngoại tình với Lý Dịch Phong khi còn sống chung với chồng cũ, lại có người chỉ trích cô vì tham vọng mà bỏ rơi con cái… Bỏ ngoài tai tất cả, Dương Mịch chỉ tập trung vào sự nghiệp và ngày càng xinh đẹp khiến antifan chỉ biết câm nín.

Sau ly hôn, Dương Mịch phải nhận về vô số tin đồn thất thiệt - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên “Người đàm phán” tích cực tham gia hàng loạt các sự kiện lớn nhỏ cả trong và ngoài nước. Đồng thời trở thành người đại diện cho những thương hiệu thời trang cao cấp như Michael Kors và Stuart Weitzman.