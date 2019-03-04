Con gái Dương Mịch bất ngờ lộ mặt nhưng biểu cảm của cô bé sau khi cha mẹ ly hôn mới là điều gây chú ý

Từ sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, người hâm mộ dần đổ dồn sự chú ý về phía bé Tiểu Gạo Nếp – cô con gái chung của cả hai. Được biết, hiện cô bé đang sống cùng bố và ông bà nội tại Hồng Kông để tiện cho việc học tập và sinh hoạt. Bên cạnh đó, bố chồng Dương Mịch – nghệ sĩ Lưu Đan từng chia sẻ Tiểu Gạo Nếp vẫn chưa biết bố mẹ ly hôn vì cô bé còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện.

Tiểu Gạo Nếp trở thành tâm điểm của truyền thông sau khi bố mẹ ly hôn - Ảnh: Internet

Những thông tin cũng như hình ảnh về Tiểu Gạo Nếp rất hiếm hoi vì Dương Mịch và Lưu Khải Uy luôn cố gắng đảm bảo cuộc sống riêng tư cho con gái. Mỗi khi ra ngoài, nữ diễn viên "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" luôn che chắn cho Tiểu Gạo Nếp khỏi ống kính của các tay săn ảnh.