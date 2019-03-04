Con gái Dương Mịch bất ngờ lộ mặt nhưng biểu cảm của cô bé sau khi cha mẹ ly hôn mới là điều gây chú ý

Mới đây, phóng viên đã ghi lại được hình ảnh của bé Tiểu Gạo Nếp - con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy khi cô bé xuất hiện cùng gia đình trên phố.
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Từ sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, người hâm mộ dần đổ dồn sự chú ý về phía bé Tiểu Gạo Nếp – cô con gái chung của cả hai. Được biết, hiện cô bé đang sống cùng bố và ông bà nội tại Hồng Kông để tiện cho việc học tập và sinh hoạt. Bên cạnh đó, bố chồng Dương Mịch – nghệ sĩ Lưu Đan từng chia sẻ Tiểu Gạo Nếp vẫn chưa biết bố mẹ ly hôn vì cô bé còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện.
Những thông tin cũng như hình ảnh về Tiểu Gạo Nếp rất hiếm hoi vì Dương Mịch và Lưu Khải Uy luôn cố gắng đảm bảo cuộc sống riêng tư cho con gái. Mỗi khi ra ngoài, nữ diễn viên "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" luôn che chắn cho Tiểu Gạo Nếp khỏi ống kính của các tay săn ảnh.
Vừa qua, Dương Mịch đã dành khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để trở về Hồng Kông thăm Tiểu Gạo Nếp. Tuy nhiên, vì lịch trình bận rộn, nữ diễn viên chỉ có thể ở bên con gái vài ngày.
Mới đây, phóng viên đã ghi lại được hình ảnh bé Tiểu Gạo Nếp cùng bố và bà nội ra ngoài chơi. Khoảnh khắc cô công chúa nhỏ lọt vào ống kính máy ảnh với nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt rạng rỡ đã khiến người hâm mộ cảm thấy yên lòng. Có vẻ như chuyến đi vừa rồi của Dương Mịch đã giúp Tiểu Gạo Nếp vui tươi hơn sau khoảng thời gian dài không được ở gần mẹ.
Bên cạnh đó, hình ảnh tươi cười ngọt ngào của Tiểu Gạo Nếp còn được nhiều fan so sánh với Dương Mịch ngày bé. Nhiều người nhận xét công chúa nhỏ nhà Dương Mịch – Lưu Khải Uy đã lớn hơn nhiều so với những lần xuất hiện trước đây.