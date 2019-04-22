Giữa ồn ào ly hôn, Angela Baby vẫn vui vẻ đưa con trai đi chơi, bất chấp mọi thị phi bủa vây

Sao quốc tế 22/04/2019 11:44

Khi tin đồn ly hôn giữa Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh một lần nữa trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội thì người ta chỉ thấy nụ cười hạnh phúc của Angela bên cạnh con trai nhỏ, mặc những ồn ào thị phi bủa vây.

Năm 2015, đám cưới cổ tích của Huỳnh Hiểu MinhAngela Baby diễn ra trong sự chúc phúc của cả Cbiz và người hâm mộ châu Á. Tuy nhiên, sau 4 năm chung sống, cặp đôi phải đối mặt với hàng loạt tin đồn rạn nứt tình cảm, thậm chí là đã “đường ai nấy đi”.

Giữa ồn ào ly hôn, Angela Baby vẫn vui vẻ đưa con trai đi chơi, bất chấp mọi thị phi bủa vây - Ảnh 1
Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Gần đây, mạng xã hội Weibo tiếp tục lan truyền tin đồn Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh thực chất đã ly hôn, người trong giới đều biết nhưng cả hai chưa tiện công khai trước công chúng. Theo đó, nguồn tin trên mạng xã hội còn cho biết cả hai đều đã có tình mới.

Giữa những ồn ào không hay này, hình ảnh Angela Baby đưa Bọt Biển Nhỏ đi chơi dịp cuối tuần bỗng khiến nhiều người xúc động. Qua những hình ảnh được ghi lại, nụ cười hạnh phúc của Angela Baby luôn thường trực trên môi khi nhìn con vui đùa. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh luôn được tiếng là người mẹ tốt, dù bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ nhưng cô vẫn dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để ở bên con trai Bọt Biển Nhỏ.

Giữa ồn ào ly hôn, Angela Baby vẫn vui vẻ đưa con trai đi chơi, bất chấp mọi thị phi bủa vây - Ảnh 2
Angela bận rộn đưa con trai đi chơi thay vì quan tâm đến những tin đồn thất thiệt - Ảnh: Internet
Giữa ồn ào ly hôn, Angela Baby vẫn vui vẻ đưa con trai đi chơi, bất chấp mọi thị phi bủa vây - Ảnh 3
Nụ cười và niềm hạnh phúc của nữ diễn viên giữa cơn bão scandal khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào ly hôn, Angela Baby vẫn vui vẻ đưa con trai đi chơi, bất chấp mọi thị phi bủa vây - Ảnh 4

Nữ diễn viên thường cùng con đi dạo phố, tới các trung tâm vui chơi dành cho thiếu nhi hay sẵn sàng bế con cả một đoạn đường dài dù tay đang bị chấn thương. Có thể thấy, Bọt Biển Nhỏ chính là tất cả của Angela Baby.

Trước hình ảnh này, người hâm mộ chỉ mong mỏi những tin đồn thất thiệt kia đều là giả và thầm hy vọng tổ ấm nhỏ của Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh sẽ luôn bền vững trước mọi sóng gió.

Cùng lên bìa tạp chí, Angela Baby bị chê "búp bê đầu to", thần thái lép vế Lưu Diệc Phi

Cùng lên bìa tạp chí, Angela Baby bị chê "búp bê đầu to", thần thái lép vế Lưu Diệc Phi

Một cuộc đua nhan sắc đỉnh cao giữa 2 mỹ nhân hàng đầu Cbiz Lưu Diệc Phi và Angela Baby đã diễn ra khi cả 2 cùng bước lên bìa tạp chí.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby cặp đôi hoa ngữ Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh

TIN LIÊN QUAN

Cùng lên bìa tạp chí, Angela Baby bị chê "búp bê đầu to", thần thái lép vế Lưu Diệc Phi

Cùng lên bìa tạp chí, Angela Baby bị chê "búp bê đầu to", thần thái lép vế Lưu Diệc Phi

Cùng phong cách với Củng Lợi nhưng khí chất mà Angelababy mang lại hoàn toàn khác

Cùng phong cách với Củng Lợi nhưng khí chất mà Angelababy mang lại hoàn toàn khác

LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ

LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ

Mỹ nhân hẹn hò cùng Hoàng Tử Thao hao hao giống Angela Baby, phía công ty lên tiếng

Mỹ nhân hẹn hò cùng Hoàng Tử Thao hao hao giống Angela Baby, phía công ty lên tiếng

Bỏ make up đậm, mặt mộc của Angela Baby chính là minh chứng cô nàng hoàn toàn không phẫu thuật thẩm mỹ?

Bỏ make up đậm, mặt mộc của Angela Baby chính là minh chứng cô nàng hoàn toàn không phẫu thuật thẩm mỹ?

Sau scandal hút thuốc lá, Angela Baby bỗng nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ cư dân mạng vì hành động này

Sau scandal hút thuốc lá, Angela Baby bỗng nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ cư dân mạng vì hành động này

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 46 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới