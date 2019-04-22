Giữa ồn ào ly hôn, Angela Baby vẫn vui vẻ đưa con trai đi chơi, bất chấp mọi thị phi bủa vây

Khi tin đồn ly hôn giữa Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh một lần nữa trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội thì người ta chỉ thấy nụ cười hạnh phúc của Angela bên cạnh con trai nhỏ, mặc những ồn ào thị phi bủa vây.
- Cùng phong cách với Củng Lợi nhưng khí chất mà Angelababy mang lại hoàn toàn khác
- LHP Quốc tế Bắc Kinh: Đây chính là mỹ nhân khiến nhan sắc của Angela Baby cũng phải lu mờ
Năm 2015, đám cưới cổ tích của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby diễn ra trong sự chúc phúc của cả Cbiz và người hâm mộ châu Á. Tuy nhiên, sau 4 năm chung sống, cặp đôi phải đối mặt với hàng loạt tin đồn rạn nứt tình cảm, thậm chí là đã “đường ai nấy đi”.
Gần đây, mạng xã hội Weibo tiếp tục lan truyền tin đồn Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh thực chất đã ly hôn, người trong giới đều biết nhưng cả hai chưa tiện công khai trước công chúng. Theo đó, nguồn tin trên mạng xã hội còn cho biết cả hai đều đã có tình mới.
Giữa những ồn ào không hay này, hình ảnh Angela Baby đưa Bọt Biển Nhỏ đi chơi dịp cuối tuần bỗng khiến nhiều người xúc động. Qua những hình ảnh được ghi lại, nụ cười hạnh phúc của Angela Baby luôn thường trực trên môi khi nhìn con vui đùa. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh luôn được tiếng là người mẹ tốt, dù bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ nhưng cô vẫn dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để ở bên con trai Bọt Biển Nhỏ.
Nữ diễn viên thường cùng con đi dạo phố, tới các trung tâm vui chơi dành cho thiếu nhi hay sẵn sàng bế con cả một đoạn đường dài dù tay đang bị chấn thương. Có thể thấy, Bọt Biển Nhỏ chính là tất cả của Angela Baby.
Trước hình ảnh này, người hâm mộ chỉ mong mỏi những tin đồn thất thiệt kia đều là giả và thầm hy vọng tổ ấm nhỏ của Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh sẽ luôn bền vững trước mọi sóng gió.