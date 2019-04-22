Giữa ồn ào ly hôn, Angela Baby vẫn vui vẻ đưa con trai đi chơi, bất chấp mọi thị phi bủa vây

Năm 2015, đám cưới cổ tích của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby diễn ra trong sự chúc phúc của cả Cbiz và người hâm mộ châu Á. Tuy nhiên, sau 4 năm chung sống, cặp đôi phải đối mặt với hàng loạt tin đồn rạn nứt tình cảm, thậm chí là đã “đường ai nấy đi”.

Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Gần đây, mạng xã hội Weibo tiếp tục lan truyền tin đồn Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh thực chất đã ly hôn, người trong giới đều biết nhưng cả hai chưa tiện công khai trước công chúng. Theo đó, nguồn tin trên mạng xã hội còn cho biết cả hai đều đã có tình mới.