Sau scandal hút thuốc lá, Angela Baby bỗng nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ cư dân mạng vì hành động này

Sao quốc tế 31/03/2019 16:23

Những hình ảnh mới đây của Angela Baby và con trai Bọt Biển Nhỏ sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Giữa ồn ào hút thuốc lá ở nơi công cộng, Angela Baby đã lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng khi xuất hiện cùng con trai Bọt Biển Nhỏ tại một khu vui chơi giải trí ở Thượng Hải.

Những hình ảnh được người đi đường chụp lại đều khá mờ, không rõ nét nhưng có thể thấy Angela Baby dù bị chấn thương vẫn bế cậu con trai cưng trên tay. Ngay lập tức, hình ảnh này đã được netizen xứ Trung tán dương không ngớt. Từ trước đến nay, Angela Baby luôn được tiếng là một người mẹ tốt khi cô luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn để đưa con trai đi chơi. Đối với những bà mẹ khác thì đây là việc rất đỗi bình thường nhưng với một nữ diễn viên nổi tiếng thì đây không phải là điều dễ dàng bởi lẽ áp lực công việc của một ngôi sao là rất lớn.

Sau scandal hút thuốc lá, Angela Baby bỗng nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ cư dân mạng vì hành động này - Ảnh 1Sau scandal hút thuốc lá, Angela Baby bỗng nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ cư dân mạng vì hành động này - Ảnh 2

Sau scandal hút thuốc lá, Angela Baby bỗng nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ cư dân mạng vì hành động này - Ảnh 3
Dù tay đau nhưng Angela Baby luôn giữ con trên tay - Ảnh: Internet

Được biết, Angela Baby bị gãy ngón tay khi đang tham gia ghi hình cho một show truyền hình thực tế, cô đã phải đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, vì muốn bảo đảm an toàn cho con trai mà nữ diễn viên đã luôn bế Bọt Biển Nhỏ trên tay chứ không để con tự đi.

Sau scandal hút thuốc lá, Angela Baby bỗng nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ cư dân mạng vì hành động này - Ảnh 4

Với Angela Baby, vết thương ở tay không nhằm nhò gì so với sự an toàn của con trai – Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, đoạn video clip được đăng tải còn ghi lại hình ảnh bé Bọt Biển Nhỏ nhà họ Huỳnh có đôi mắt to tròn rất đáng yêu và cậu bé trông vô cùng vui vẻ khi cùng mẹ đi chơi.

Trước đó tại một sự kiện, Angela Baby đã khiến người hâm mộ cảm động khi cô không ngần ngại ký tên cho fan dù tay đang bị thương.

Sau scandal hút thuốc lá, Angela Baby bỗng nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ cư dân mạng vì hành động này - Ảnh 5
Angela Baby vui vẻ ký tên tặng người hâm mộ - Ảnh: Internet

Chính những hình ảnh tốt đẹp này đã cứu vớt một Angela Baby phì phèo thuốc lá từng khiến nhiều người thất vọng cách đây không lâu.

Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện

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Những ngày vừa qua, hình ảnh Angela Baby hút thuốc lá đã khiến nhiều người cảm thấy thất vọng và làm mất đi phần nào hình tượng của nữ diễn viên trong mắt công chúng.

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