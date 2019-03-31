Sau scandal hút thuốc lá, Angela Baby bỗng nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ cư dân mạng vì hành động này

Giữa ồn ào hút thuốc lá ở nơi công cộng, Angela Baby đã lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng khi xuất hiện cùng con trai Bọt Biển Nhỏ tại một khu vui chơi giải trí ở Thượng Hải.

Những hình ảnh được người đi đường chụp lại đều khá mờ, không rõ nét nhưng có thể thấy Angela Baby dù bị chấn thương vẫn bế cậu con trai cưng trên tay. Ngay lập tức, hình ảnh này đã được netizen xứ Trung tán dương không ngớt. Từ trước đến nay, Angela Baby luôn được tiếng là một người mẹ tốt khi cô luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn để đưa con trai đi chơi. Đối với những bà mẹ khác thì đây là việc rất đỗi bình thường nhưng với một nữ diễn viên nổi tiếng thì đây không phải là điều dễ dàng bởi lẽ áp lực công việc của một ngôi sao là rất lớn.