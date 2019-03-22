Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện

Những ngày vừa qua, hình ảnh Angela Baby hút thuốc lá đã khiến nhiều người cảm thấy thất vọng và làm mất đi phần nào hình tượng của nữ diễn viên trong mắt công chúng.
- Angelababy xuất hiện cùng dàn mẫu quốc tế trên ấn phẩm Mỹ
- Angela Baby khiến fan lo sốt vó vì bất ngờ nhập viện khi đang quay chương trình truyền hình
Là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ, mọi nhất cử nhất động của Angela Baby đều có thể trở thành đề tài bàn tán của công chúng. Gần đây, loạt ảnh cô phì phèo điếu thuốc trên tay đã được chia sẻ trên mạng xã hội và gây sốc với nhiều người.
Được biết, cách đây 11 năm, nữ diễn viên từng tuyên bố sẽ bỏ thuốc lá khi bị truyền thông phát hiện ra thói quen tai hại này. Tuy nhiên có vẻ như lời hứa năm xưa đã không được nữ diễn viên thực hiện.
Trước nay, hình tượng của Angela Baby trong mắt công chúng luôn ngọt ngào và dễ thương, bên cạnh đó cô còn là một người mẹ nên hình ảnh hút thuốc ở nơi công cộng của nữ diễn viên đã nhận về không ít chỉ trích và bình luận chê trách.
Giữa những ồn ào không hay này, Angela Baby bỗng xuất hiện vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp tại một buổi triển lãm nghệ thuật ở Thượng Hải. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh diện bộ váy bồng bềnh như công chúa của nhà mốt danh tiếng, thần thái vô cùng quyến rũ. Nhiều cư dân mạng nhận xét cô có khí chất chẳng khác gì “tiên nữ hạ phàm”, xứng danh là một trong những mỹ nhân của Cbiz.
Có thể thấy, thần thái của Angela Baby vô cùng ổn định, dường như những bình luận ác ý trên mạng chẳng hề khiến cô bận tâm.