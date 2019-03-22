Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện

Sao quốc tế 22/03/2019 15:41

Những ngày vừa qua, hình ảnh Angela Baby hút thuốc lá đã khiến nhiều người cảm thấy thất vọng và làm mất đi phần nào hình tượng của nữ diễn viên trong mắt công chúng.

Là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ, mọi nhất cử nhất động của Angela Baby đều có thể trở thành đề tài bàn tán của công chúng. Gần đây, loạt ảnh cô phì phèo điếu thuốc trên tay đã được chia sẻ trên mạng xã hội và gây sốc với nhiều người.

Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 1
Hình ảnh hút thuốc gây tranh cãi của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 2

Được biết, cách đây 11 năm, nữ diễn viên từng tuyên bố sẽ bỏ thuốc lá khi bị truyền thông phát hiện ra thói quen tai hại này. Tuy nhiên có vẻ như lời hứa năm xưa đã không được nữ diễn viên thực hiện.

Trước nay, hình tượng của Angela Baby trong mắt công chúng luôn ngọt ngào và dễ thương, bên cạnh đó cô còn là một người mẹ nên hình ảnh hút thuốc ở nơi công cộng của nữ diễn viên đã nhận về không ít chỉ trích và bình luận chê trách.

Giữa những ồn ào không hay này, Angela Baby bỗng xuất hiện vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp tại một buổi triển lãm nghệ thuật ở Thượng Hải. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh diện bộ váy bồng bềnh như công chúa của nhà mốt danh tiếng, thần thái vô cùng quyến rũ. Nhiều cư dân mạng nhận xét cô có khí chất chẳng khác gì “tiên nữ hạ phàm”, xứng danh là một trong những mỹ nhân của Cbiz.  

Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 3
Thần thái không đùa được của bà mẹ bỉm sữa - Ảnh: Internet
Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 4

Vẻ đẹp vừa mong manh vừa quyến rũ...

Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 5
...chẳng khác gì tiên tử của Angela Baby - Ảnh: Internet

Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 6Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 7Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 8Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 9Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 10Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 11Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 12Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 13Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 14Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 15Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 16Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 17Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 18Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 19Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 20Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 21Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện - Ảnh 22

Có thể thấy, thần thái của Angela Baby vô cùng ổn định, dường như những bình luận ác ý trên mạng chẳng hề khiến cô bận tâm.

Fan bắt gặp Angela Baby vừa đi vừa phì phèo thuốc lá, cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh đang rạn nứt?

Fan bắt gặp Angela Baby vừa đi vừa phì phèo thuốc lá, cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh đang rạn nứt?

Angela Baby vừa xuất hiện, cư dân mạng đã có ngay bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân của cô và ông xã Huỳnh Hiểu Minh đang gặp vấn đề, có thể sẽ “đường ai nấy đi”.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby

TIN LIÊN QUAN

Fan bắt gặp Angela Baby vừa đi vừa phì phèo thuốc lá, cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh đang rạn nứt?

Fan bắt gặp Angela Baby vừa đi vừa phì phèo thuốc lá, cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh đang rạn nứt?

Angelababy xuất hiện cùng dàn mẫu quốc tế trên ấn phẩm Mỹ

Angelababy xuất hiện cùng dàn mẫu quốc tế trên ấn phẩm Mỹ

Angela Baby khiến fan lo sốt vó vì bất ngờ nhập viện khi đang quay chương trình truyền hình

Angela Baby khiến fan lo sốt vó vì bất ngờ nhập viện khi đang quay chương trình truyền hình

Angelababy lộ vòng eo to bất thường trong loạt ảnh hậu trường 'Keep Running'?

Angelababy lộ vòng eo to bất thường trong loạt ảnh hậu trường 'Keep Running'?

Chỉ với 1 bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội, tin đồn Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh ly hôn đã được dập tắt

Chỉ với 1 bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội, tin đồn Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh ly hôn đã được dập tắt

Triệu Lệ Dĩnh sinh quý tử đầu lòng: Cả Cbiz chúc mừng, bất ngờ nhất là AngelaBaby

Triệu Lệ Dĩnh sinh quý tử đầu lòng: Cả Cbiz chúc mừng, bất ngờ nhất là AngelaBaby

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 41 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới