Không còn hình ảnh phì phèo thuốc lá, Angela Baby xuất hiện với vẻ đẹp như ‘tiên nữ hạ phàm’ tại sự kiện

Là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ, mọi nhất cử nhất động của Angela Baby đều có thể trở thành đề tài bàn tán của công chúng. Gần đây, loạt ảnh cô phì phèo điếu thuốc trên tay đã được chia sẻ trên mạng xã hội và gây sốc với nhiều người.

Được biết, cách đây 11 năm, nữ diễn viên từng tuyên bố sẽ bỏ thuốc lá khi bị truyền thông phát hiện ra thói quen tai hại này. Tuy nhiên có vẻ như lời hứa năm xưa đã không được nữ diễn viên thực hiện.

Trước nay, hình tượng của Angela Baby trong mắt công chúng luôn ngọt ngào và dễ thương, bên cạnh đó cô còn là một người mẹ nên hình ảnh hút thuốc ở nơi công cộng của nữ diễn viên đã nhận về không ít chỉ trích và bình luận chê trách.