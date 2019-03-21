Fan bắt gặp Angela Baby vừa đi vừa phì phèo thuốc lá, cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh đang rạn nứt?

Sao quốc tế 21/03/2019 10:46

Angela Baby vừa xuất hiện, cư dân mạng đã có ngay bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân của cô và ông xã Huỳnh Hiểu Minh đang gặp vấn đề, có thể sẽ “đường ai nấy đi”.

Được biết, khi đang ghi hình cho một show truyền hình thực tế, Angela Baby đã gặp chấn thương ở tay và phải đến bệnh viện để kiểm tra. Thời điểm đó, nữ diễn viên được nhân viên đoàn phim đưa vào viện điều trị, tuy nhiên vết thương không quá nghiêm trọng nên Angela Baby chỉ sơ cứu rồi tiếp tục trở lại phim trường.

Fan bắt gặp Angela Baby vừa đi vừa phì phèo thuốc lá, cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh đang rạn nứt? - Ảnh 1
Angela Baby đến bệnh viện khi đang ghi hình show thực tế - Ảnh: Internet

Mới đây, người hâm mộ đã bắt gặp Angela Baby đến bệnh viện tái khám. Tuy nhiên, điều gây chú ý chính là việc nữ diễn viên chỉ đi cùng trợ lý mà không hề có bóng dáng ông xã Huỳnh Hiểu Minh. Phải chăng nam diễn viên quá vô tâm và lạnh nhạt với bà xã?

Fan bắt gặp Angela Baby vừa đi vừa phì phèo thuốc lá, cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh đang rạn nứt? - Ảnh 2
Nữ diễn viên đến bệnh viện tái khám - Ảnh: Internet

Fan bắt gặp Angela Baby vừa đi vừa phì phèo thuốc lá, cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh đang rạn nứt? - Ảnh 3

Fan bắt gặp Angela Baby vừa đi vừa phì phèo thuốc lá, cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh đang rạn nứt? - Ảnh 4
Bên cạnh cô chỉ có trợ lý - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trong loạt ảnh Angela Baby đến bệnh viện tái khám, nhiều người phát hiện nữ diễn viên vừa đi vừa phì phèo thuốc lá. Hành động này của Angela Baby khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng vì cô có thể đang gặp stress và phải giảm bớt căng thẳng bằng việc hút thuốc lá.

Fan bắt gặp Angela Baby vừa đi vừa phì phèo thuốc lá, cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh đang rạn nứt? - Ảnh 5
Hình ảnh Angela Baby hút thuốc bị ghi lại - Ảnh: Internet

Fan bắt gặp Angela Baby vừa đi vừa phì phèo thuốc lá, cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh đang rạn nứt? - Ảnh 6

Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu cuộc hôn nhân của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh thực sự đã đến hồi kết?

Một số bình luận của cư dân mạng:

- “Lâu lắm rồi tôi không thấy Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện cùng Angela Baby, lẽ nào 2 người họ ly hôn thật rồi ư?”

- “Từng rất ngọt ngào, quan tâm đến nhau mà. Angela Baby bị thương vậy cũng không thấy mặt thì 8 phần là chia tay rồi”.

- “Cô ấy từng hứa sẽ không hút thuốc nữa. Lời hứa đó tới nay đã 11 năm rồi nhưng vẫn chưa thực hiện được. Không lẽ vì áp lực quá nên mới hút thuốc lại sao?”.

- “Hứa hẹn cho cố rồi cũng chia tay thôi. Cứ bình thường mà sống bên nhau có khi lại hay ấy”.

- “Giống hệt cặp Dương Mịch - Lưu Khải Uy. Rồi sẽ thông báo ly hôn sớm thôi”.

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Từ khóa:   Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh

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