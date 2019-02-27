Đây chính là những bức ảnh giúp Angela Baby ‘đập tan’ nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ bao năm nay

Mới đây, những tấm hình cũ của Angela Baby bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc trước đây của cô.
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Nhờ sở hữu vẻ đẹp nổi bật, Angela Baby được giới truyền thông chú ý từ khi bước chân vào làng giải trí. Bên cạnh đó, mối tình của nữ diễn viên với Huỳnh Hiểu Minh càng giúp tên tuổi cô vụt sáng và trở thành “nữ thần” trong mắt người hâm mộ.
Tuy nhiên suốt nhiều năm trong nghề, Angela Baby luôn dính vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ để có được gương mặt xinh đẹp như hiện tại. Mặc dù nữ diễn viên đã không ít lần phủ nhận thông tin này nhưng cộng đồng mạng vẫn nghi ngờ cô đã đụng dao kéo.
Đối diện với những tin đồn này, Angela Baby đã từng đích thân đến bệnh viện để chứng minh với công chúng rằng cô chỉ sửa răng chứ không động chạm dao kéo với bất cứ bộ phận nào trên khuôn mặt.
Mới đây, Angela Baby đã được “minh oan” khi trên mạng bất ngờ lan truyền những hình ảnh năm 15 tuổi của cô. Theo đó, dù phong cách chụp ảnh, trang phục và lối make-up khá lỗi thời nhưng tổng thể những đường nét trên gương mặt của nữ diễn viên không khác mấy so với hiện tại.
Nhiều cư dân mạng cho rằng Angela Baby quả thực xinh đẹp chứ không hề phẫu thuật thẩm mỹ, số khác lại tỏ ra thích thú trước vẻ đẹp có phần ngây thơ, trong sáng trước đây của bà xã Huỳnh Hiểu Minh.