Đây chính là những bức ảnh giúp Angela Baby ‘đập tan’ nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ bao năm nay

Nhờ sở hữu vẻ đẹp nổi bật, Angela Baby được giới truyền thông chú ý từ khi bước chân vào làng giải trí . Bên cạnh đó, mối tình của nữ diễn viên với Huỳnh Hiểu Minh càng giúp tên tuổi cô vụt sáng và trở thành “nữ thần” trong mắt người hâm mộ.

Tuy nhiên suốt nhiều năm trong nghề, Angela Baby luôn dính vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ để có được gương mặt xinh đẹp như hiện tại. Mặc dù nữ diễn viên đã không ít lần phủ nhận thông tin này nhưng cộng đồng mạng vẫn nghi ngờ cô đã đụng dao kéo.

Đối diện với những tin đồn này, Angela Baby đã từng đích thân đến bệnh viện để chứng minh với công chúng rằng cô chỉ sửa răng chứ không động chạm dao kéo với bất cứ bộ phận nào trên khuôn mặt.