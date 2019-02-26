Hiện tại, thông tin Chung Sở Hy đánh Angela Baby trong một show truyền hình đang giữ vị trí top 1 tìm kiếm trên Weibo. Ngay khi tin tức này được đăng tải, hàng trăm ngàn cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng bức xúc và không ngừng chỉ trích hành động của Sở Hy. Theo đó, nhiều người cho rằng hành động thô bạo này của Chung Sở Hy với đàn chị là thiếu tôn trọng.

Chung Sở Hy bỗng trở thành cái tên nằm top tìm kiếm trên Weibo - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong show truyền hình “Keep Running” (Running Man phiên bản Trung), Chung Sở Hy với vai trò khách mời của chương trình đã tát Angela Baby trong một phần chơi. Theo đó, Chung Sở Hy đã thắng đàn chị Angela Baby trong nhiệm vụ cướp chăn bằng cách chơi khá thô bạo.