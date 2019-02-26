Cư dân mạng bức xúc vì Angela Baby bị đàn em kém tuổi tát trên sóng truyền hình

Sao quốc tế 26/02/2019 11:54

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền những hình ảnh và thông tin nữ diễn viên Chung Sở Hy có hành động thô bạo với đàn chị Angela Baby trong một chương trình giải trí.

Hiện tại, thông tin Chung Sở Hy đánh Angela Baby trong một show truyền hình đang giữ vị trí top 1 tìm kiếm trên Weibo. Ngay khi tin tức này được đăng tải, hàng trăm ngàn cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng bức xúc và không ngừng chỉ trích hành động của Sở Hy. Theo đó, nhiều người cho rằng hành động thô bạo này của Chung Sở Hy với đàn chị là thiếu tôn trọng.

Cư dân mạng bức xúc vì Angela Baby bị đàn em kém tuổi tát trên sóng truyền hình - Ảnh 1
Chung Sở Hy bỗng trở thành cái tên nằm top tìm kiếm trên Weibo - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong show truyền hình “Keep Running” (Running Man phiên bản Trung), Chung Sở Hy với vai trò khách mời của chương trình đã tát Angela Baby trong một phần chơi. Theo đó, Chung Sở Hy đã thắng đàn chị Angela Baby trong nhiệm vụ cướp chăn bằng cách chơi khá thô bạo.

Cư dân mạng bức xúc vì Angela Baby bị đàn em kém tuổi tát trên sóng truyền hình - Ảnh 2
Nữ diễn viên bị cho là đã hành động khá thô bạo với Angela Baby - Ảnh: Internet

Cư dân mạng bức xúc vì Angela Baby bị đàn em kém tuổi tát trên sóng truyền hình - Ảnh 3

Cư dân mạng bức xúc vì Angela Baby bị đàn em kém tuổi tát trên sóng truyền hình - Ảnh 4
Nhiều fan của Angela Baby đã rất tức giận trước vụ việc này - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vụ việc này đã xảy ra khá lâu (khoảng tháng 4/2018) nhưng cho tới thời điểm này bất ngờ bị khui lại khiến người hâm mộ Angela Baby vô cùng tức giận. Đồng thời, antifan của Chung Sở Hy cũng được dịp đăng tải những bài viết lăng mạ nữ diễn viên và đẩy vụ việc lên top tìm kiếm trên Weibo.

Được biết, trước những tin tức không hay này, phía đại diện của Chung Sở Hy đã lên tiếng khẳng định nữ nghệ sĩ không hề ra tay đánh đàn chị và những thông tin trên đều sai sự thật khiến danh tiếng của Chung Sở Hy bị bôi nhọ. Bên cạnh đó, phía nữ diễn viên còn yêu cầu các bên liên quan gỡ bỏ những thông tin này khỏi mạng xã hội nếu không sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

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Từ khóa:   Angela Baby Chung Sở Hy

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