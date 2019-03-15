Angela Baby khiến fan lo sốt vó vì bất ngờ nhập viện khi đang quay chương trình truyền hình

Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên Angela Baby cùng trợ lý xuất hiện tại bệnh viện giữa quá trình ghi hình show thực tế “Hurry Up, Brothers” (Running Man bản Trung) đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Vừa qua, Angela Baby đã cùng ekip “Hurry Up, Brothers” tham gia ghi hình mùa mới nhất năm 2019. Qua những hình ảnh được chia sẻ, toàn bộ thành viên trong chương trình đều diện áo khoác dày để giữ ấm cơ thể giữa thời tiết giá lạnh. Angela Baby hiện đang ghi hình cho một show thực tế - Ảnh: Internet Được biết, ekip “Hurry Up, Brothers” đã đến An Sơn (Liêu Ninh, Trung Quốc) để ghi hình. Tuy nhiên, giữa quá trình quay thì Angela Baby buộc phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Thông tin này đã khiến người hâm mộ của nữ diễn viên vô cùng lo lắng.

Hình ảnh Angela Baby đến bệnh viện được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Theo tiết lộ từ chương trình, Angela Baby đã bị chấn thương ở tay trong quá trình tham gia “Hurry Up, Brothers”. Ngay sau đó, hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện tại bệnh viện đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh này, dù bà xã Huỳnh Hiểu Minh không hề lộ mặt nhưng với chiếc áo khoác có in bảng tên sau lưng, nhiều người tin chắc đây là Angela Baby.

Nữ diễn viên đã gặp chấn thương khi đang ghi hình - Ảnh: Internet Được biết, sau khi bị chấn thương, cô đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cũng như sơ cứu kịp thời. May mắn thay, vết thương không quá nghiêm trọng nên Angela Baby đã lập tức quay trở lại phim trường để tiếp tục ghi hình. Đây cũng không phải là lần đầu thành viên của “Hurry Up, Brothers” gặp sự cố về sức khỏe bởi việc ghi hình một chương trình truyền hình thực tế với nhiều trò chơi vận động thì chấn thương là điều khó tránh khỏi.

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