Chỉ với 1 bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội, tin đồn Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh ly hôn đã được dập tắt

Mới đây, hình ảnh Angela Baby đưa con đi chơi cùng mẹ chồng được chia sẻ lên mạng xã hội đã chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và gia đình Huỳnh Hiểu Minh.

Những thông tin liên quan đến tin đồn ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby trong thời gian qua đã khiến người hâm mộ của cặp đôi “đứng ngồi không yên”. Mặc dù, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã nhiều lần phủ nhận tin đồn ly hôn nhưng công chúng vẫn “bán tín bán nghi” vì cả hai có quá nhiều dấu hiệu bất thường như không dự sự kiện cùng nhau, tháo bỏ nhẫn cưới…

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, một fanpage của bé Bọt Biển Nhỏ (con gái của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby) đã chia sẻ hình ảnh Angela Baby đưa con trai đi chơi cùng bà nội. Qua hình ảnh được đăng tải, cư dân mạng có thể dễ dàng nhận ra người phụ nữ lớn tuổi mặc áo khoác xanh xuất hiện bên cạnh 2 mẹ con Angela Baby là mẹ Huỳnh Hiểu Minh.

Mối quan hệ của Angela Baby và mẹ chồng rất tốt đẹp - Ảnh: Internet

Theo đó, hình ảnh trên đã đập tan tin đồn ly hôn cũng như mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Angela Baby và mẹ Huỳnh Hiểu Minh. Người hâm mộ cặp đôi sau khi thấy sự thân thiết của cả hai đã phần nào yên lòng bởi nếu hôn nhân của họ thực sự có vấn đề thì mẹ Huỳnh Hiểu Minh không thể xuất hiện vui vẻ bên con dâu như vậy.

Trước đó, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và con trai đã cùng thực hiện một bức tranh vẽ Angela Baby để chúc mừng sinh nhật cô.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-voi-1-buc-anh-dang-tai-tren-mang-xa-hoi-tin-don-angela-baby-va-huynh-hieu-minh-ly-hon-da-duoc-dap-tat-317704.html