Thái Trác Nghiên chuẩn bị lên xe hoa với cháu của ‘Vua mạt chược Hồng Kông’, đã ấn định ngày cưới vào cuối năm

Theo một nguồn tin, Thái Trác Nghiên sẽ nối gót cô bạn thân Chung Hân Đồng lên xe hoa về nhà chồng vào cuối năm nay.
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Mới đây, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đưa tin nữ ca sĩ kiêm diễn viên Thái Trác Nghiên sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai thiếu gia vào cuối năm. Theo đó, cô sẽ là thành viên cuối cùng yên bề gia thất trong nhóm nhạc TWINS, sau người bạn thân Chung Hân Đồng.
Ngay khi tin tức này lan rộng, từ khóa Thái Trác Nghiên kết hôn liên tục đứng đầu top tìm kiếm trên mạng xã hội xứ Trung. Được biết, bạn trai của Thái Trác Nghiên là Thạch Hằng Thông – một “phú tam đại” (thế hệ thứ 3 sinh ra trong gia đình giàu có). Hằng Thông là cháu của “Vua mạt chược Hồng Kông” Thạch Giám Huy và thường được gọi với cái tên là “Thái tử gia 10 tỷ”. Có thể nói, Thạch Gia là một trong những gia tộc giàu bậc nhất tại Hồng Kông, ước tính tài sản của gia đình Hằng Thông trị giá lên đến hàng chục tỷ đô la Hồng Kông (tương đương hàng chục ngàn tỷ Việt Nam đồng).
Theo một nguồn tin, Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông đã hẹn hò được 2 năm và tình cảm rất tốt đẹp. Bên cạnh đó, gia đình của vị thiếu gia này cũng rất yêu mến nữ ca sĩ và ủng hộ mối quan hệ của cặp đôi. Được biết, Thái Trác Nghiên và bạn trai sẽ tổ chức đại hỷ vào cuối năm nay theo kế hoạch đã định trước.
Phóng viên đã liên lạc với phía đại diện của Thái Trác Nghiên để xác minh thông tin nhưng hiện tại nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất cứ câu trả lời chính thức nào về thông tin kết hôn.