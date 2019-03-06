Thực hư tin đồn Từ Hy Viên (Đại S) muốn nhanh chóng ly hôn với chồng đại gia vì nợ nần chồng chất

Giữa tin đồn rạn nứt tình cảm, nhiều bạn bè của Từ Hy Viên cho biết nữ diễn viên đang cố gắng thúc ép chồng ký đơn ly hôn để nhanh chóng thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất.

Mới đây, các trang tin lớn nhỏ Đài Loan đều đồng loạt đăng tải thông tin Từ Hy Viên (Đại S) và chồng đại gia Uông Tiểu Phi sắp ly hôn. Theo một nguồn tin thân cận từ bạn bè của nữ diễn viên, những năm gần đây hôn nhân của cặp đôi đang dần đi vào bế tắc vì áp lực tài chính, cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi về vấn đề tiền nong. Cặp đôi được cho là sắp ly hôn - Ảnh: Internet Trước đó, truyền thông đã đưa tin công việc kinh doanh của Uông Tiểu Phi đang gặp trục trặc, công ty nợ nần chồng chất. Đây chính là nguyên nhân khiến Từ Hy Viên và ông xã rạn nứt tình cảm, bất đồng quan điểm trong việc quản lý khách sạn.

Theo nguồn tin, công việc kinh doanh của Uông Tiểu Phi không thuận lợi - Ảnh: Internet Được biết, nữ diễn viên đang cố thúc giục Uông Tiểu Phi ký vào đơn ly hôn và quyết định này của cô cũng được mẹ ruột ủng hộ. Nguồn tin này còn cho biết, bà từng khuyên con gái nên rạch ròi tài chính với chồng để tránh rắc rối hậu ly hôn cũng như bảo toàn được tài sản riêng. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều tin đồn về việc Từ Hy Viên trước giờ không được lòng mẹ chồng, cả hai thường mâu thuẫn nên việc ly hôn là điều sớm muộn.

Gia đình của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi - Ảnh: Internet Đối diện tin đồn ly hôn, phía Từ Hy Viên vẫn giữ im lặng, chưa lên tiếng phản hồi. Trong khi đó, Uông Tiểu Phi lại ra sức phủ nhận trên Weibo: “Hôm qua còn cùng nhau làm bánh bao, hôm nay truyền thông Đài Loan đã đưa tin ly dị. Năm ngoái gần kỷ niệm ngày cưới cũng có thông tin như vậy. Khách sạn của chúng tôi đang làm ăn rất tốt, công việc ổn, lần sau nhờ mọi người tiếp tục giúp chúng tôi gây chú ý theo cách này nhé. Thật là vui làm sao”. Ngay sau đó, mẹ của Từ Hy Viên cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin ly hôn: “Hai đứa không ly dị, dù đôi khi cũng cãi nhau như các cặp đôi bình thường. Sao hôn nhân có thể dễ dàng tan vỡ thế được”.

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