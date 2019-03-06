Thực hư tin đồn Từ Hy Viên (Đại S) muốn nhanh chóng ly hôn với chồng đại gia vì nợ nần chồng chất

Sao quốc tế 06/03/2019 16:40

Giữa tin đồn rạn nứt tình cảm, nhiều bạn bè của Từ Hy Viên cho biết nữ diễn viên đang cố gắng thúc ép chồng ký đơn ly hôn để nhanh chóng thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất.

Mới đây, các trang tin lớn nhỏ Đài Loan đều đồng loạt đăng tải thông tin Từ Hy Viên (Đại S) và chồng đại gia Uông Tiểu Phi sắp ly hôn. Theo một nguồn tin thân cận từ bạn bè của nữ diễn viên, những năm gần đây hôn nhân của cặp đôi đang dần đi vào bế tắc vì áp lực tài chính, cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi về vấn đề tiền nong.

Thực hư tin đồn Từ Hy Viên (Đại S) muốn nhanh chóng ly hôn với chồng đại gia vì nợ nần chồng chất - Ảnh 1
Cặp đôi được cho là sắp ly hôn - Ảnh: Internet

Trước đó, truyền thông đã đưa tin công việc kinh doanh của Uông Tiểu Phi đang gặp trục trặc, công ty nợ nần chồng chất. Đây chính là nguyên nhân khiến Từ Hy Viên và ông xã rạn nứt tình cảm, bất đồng quan điểm trong việc quản lý khách sạn.

Thực hư tin đồn Từ Hy Viên (Đại S) muốn nhanh chóng ly hôn với chồng đại gia vì nợ nần chồng chất - Ảnh 2
Theo nguồn tin, công việc kinh doanh của Uông Tiểu Phi không thuận lợi - Ảnh: Internet

Được biết, nữ diễn viên đang cố thúc giục Uông Tiểu Phi ký vào đơn ly hôn và quyết định này của cô cũng được mẹ ruột ủng hộ. Nguồn tin này còn cho biết, bà từng khuyên con gái nên rạch ròi tài chính với chồng để tránh rắc rối hậu ly hôn cũng như bảo toàn được tài sản riêng.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều tin đồn về việc Từ Hy Viên trước giờ không được lòng mẹ chồng, cả hai thường mâu thuẫn nên việc ly hôn là điều sớm muộn.

Thực hư tin đồn Từ Hy Viên (Đại S) muốn nhanh chóng ly hôn với chồng đại gia vì nợ nần chồng chất - Ảnh 3
Gia đình của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi - Ảnh: Internet

Đối diện tin đồn ly hôn, phía Từ Hy Viên vẫn giữ im lặng, chưa lên tiếng phản hồi. Trong khi đó, Uông Tiểu Phi lại ra sức phủ nhận trên Weibo: “Hôm qua còn cùng nhau làm bánh bao, hôm nay truyền thông Đài Loan đã đưa tin ly dị. Năm ngoái gần kỷ niệm ngày cưới cũng có thông tin như vậy. Khách sạn của chúng tôi đang làm ăn rất tốt, công việc ổn, lần sau nhờ mọi người tiếp tục giúp chúng tôi gây chú ý theo cách này nhé. Thật là vui làm sao”.

Ngay sau đó, mẹ của Từ Hy Viên cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin ly hôn: “Hai đứa không ly dị, dù đôi khi cũng cãi nhau như các cặp đôi bình thường. Sao hôn nhân có thể dễ dàng tan vỡ thế được”.

Hậu ly hôn, Dương Mịch chuẩn bị giành quyền nuôi con, khối tài sản chung trị giá hơn 700 tỷ sẽ được phân chia?

Hậu ly hôn, Dương Mịch chuẩn bị giành quyền nuôi con, khối tài sản chung trị giá hơn 700 tỷ sẽ được phân chia?

Theo một nguồn tin, khối bất động sản trị giá hơn 700 tỷ đồng đứng tên chung của Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã được phân chia trước khi cả hai ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên Từ Hy Viên ly hôn chồng

TIN LIÊN QUAN

Hậu ly hôn, Dương Mịch chuẩn bị giành quyền nuôi con, khối tài sản chung trị giá hơn 700 tỷ sẽ được phân chia?

Hậu ly hôn, Dương Mịch chuẩn bị giành quyền nuôi con, khối tài sản chung trị giá hơn 700 tỷ sẽ được phân chia?

Nào có phải Dương Mịch, đây mới là người đẹp mà Lý Dịch Phong bí mật hẹn hò bấy lâu?

Nào có phải Dương Mịch, đây mới là người đẹp mà Lý Dịch Phong bí mật hẹn hò bấy lâu?

Châu Huệ Mẫn tuổi 51 không con, trụ cột kiếm tiền của gia đình

Châu Huệ Mẫn tuổi 51 không con, trụ cột kiếm tiền của gia đình

Địch Lệ Nhiệt Ba mới chính là Tiểu Phong trong lòng fan nguyên tác Đông Cung?

Địch Lệ Nhiệt Ba mới chính là Tiểu Phong trong lòng fan nguyên tác Đông Cung?

“Trương Vô Kỵ phiên bản 2019" Tằng Thuấn Hy: Gương mặt lai Tây cực cuốn hút, đang hẹn hò với bạn gái cũ Đặng Luân?

“Trương Vô Kỵ phiên bản 2019" Tằng Thuấn Hy: Gương mặt lai Tây cực cuốn hút, đang hẹn hò với bạn gái cũ Đặng Luân?

Netizen trầm trồ trước nhan sắc của mỹ nhân lộ ảnh hẹn hò với thiếu gia giàu nhất Trung Quốc – Vương Tư Thông

Netizen trầm trồ trước nhan sắc của mỹ nhân lộ ảnh hẹn hò với thiếu gia giàu nhất Trung Quốc – Vương Tư Thông

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 52 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 4 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới