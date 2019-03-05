Netizen trầm trồ trước nhan sắc của mỹ nhân lộ ảnh hẹn hò với thiếu gia giàu nhất Trung Quốc – Vương Tư Thông

Chu Khiết Quỳnh đang là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo sau khi nữ ca sĩ lộ ảnh hẹn hò với thiếu gia Vương Tư Thông.

Chu Khiết Quỳnh (Kyulkyung) sinh năm 1998, là thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Pristin. Cô sở hữu vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, từng lọt top những thí sinh có nhan sắc nổi bật nhất trong cuộc thi Produce 101 (bản Hàn). Khoảng thời gian gần đây, nữ ca sĩ tập trung tấn công thị trường Trung Quốc với vai trò diễn viên nhưng vẫn chưa đạt được nhiều thành tựu. Chu Khiết Quỳnh từng lọt top nhan sắc trong một cuộc thi - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền những hình ảnh hẹn hò của Chu Khiết Quỳnh và thiếu gia Vương Tư Thông - con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm. Vương Tư Thông được biết đến là một tay chơi khét tiếng với lịch sử tình trường dài dằng dặc.

Hình ảnh Chu Khiết Quỳnh đi cùng xe với Vương Tư Thông - Ảnh: Internet Được biết, những hình ảnh hẹn hò này do một blogger chụp được và đăng tải trên trang cá nhân. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi Vương Tư Thông và Chu Khiết Quỳnh được cho là cùng nhau đi du lịch Nhật Bản và có những hành động vô cùng thân thiết. Thậm chí, Vương Tư Thông còn đích thân làm “tài xế” riêng cho Chu Khiết Quỳnh. Những hình ảnh hẹn hò của cả hai được một blogger đăng tải - Ảnh: Internet Ngay khi tin đồn cặp đôi hẹn hò lan rộng trên mạng xã hội, phía đại diện của Chu Khiết Quỳnh đã phủ nhận thông tin. Bên cạnh đó, công ty của nữ ca sĩ còn định đâm đơn kiện những người lan truyền thông tin sai lệch làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của cô. Tuy nhiên, động thái này của phía Chu Khiết Quỳnh khiến công chúng ngờ vực và quyết đưa ra nhiều bằng chứng hẹn hò của cả hai.

Phía nữ ca sĩ đã phủ nhận tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng cho rằng một "tiểu hoa tuyến 18" (những thần tượng chưa có tiếng tăm) như Chu Khiết Quỳnh đang muốn “đánh bóng” tên tuổi bằng việc hẹn hò với thiếu gia nổi tiếng nhất xứ Trung. Bởi lẽ từ sau khi tin đồn rộ lên, những hình ảnh của Chu Khiết Quỳnh dần trở thành đề tài nổi bật nhất trên các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung. Nhan sắc Chu Khiết Quỳnh có khi ngây thơ... ...đôi lúc lại sexy - Ảnh: Internet Góc nghiêng 'thần thánh' của nữ thần tượng - Ảnh: Internet Có thể nói, Chu Khiết Quỳnh sở hữu vẻ đẹp vừa đáng yêu, ngọt ngào lại vừa trưởng thành, quyến rũ. Nhan sắc của nữ ca sĩ khiến netizen xứ Trung cũng phải trầm trồ, xuýt xoa. Vẻ đẹp khiến người khác phải xiêu lòng - Ảnh: Internet Mới đây, Chu Khiết Quỳnh đã nhận được vai nữ chính đầu tay trong bộ phim “Nữ pháp y đại đường” dù chỉ mới lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Nữ ca sĩ được nhiều người đánh giá khá phù hợp với tạo hình cổ trang nhưng diễn xuất vẫn còn là dấu hỏi lớn.

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