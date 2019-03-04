Choáng với cuộc sống hiện tại bên bạn trai ‘soái ca’ của ‘nữ hoàng JAV’ Maria Ozawa

Sao quốc tế 04/03/2019 16:02

Sau khi từ giã con đường nghệ thuật, Maria Ozawa đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên bạn trai người Philippines.

Maria Ozawa từng là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp JAV Nhật Bản. Cô được xem là “nữ thần” trong mắt đàn ông khắp thế giới. Tuy nhiên năm 2014, Maria quyết định giải nghệ và chuyển đến Philippines sinh sống. Tại đây, nữ diễn viên đã có một cuộc sống mới và gặp được tình yêu của đời mình.

Choáng với cuộc sống hiện tại bên bạn trai ‘soái ca’ của ‘nữ hoàng JAV’ Maria Ozawa - Ảnh 1
Maria Ozawa sau khi giải nghệ quyết định đến Philippines sống - Ảnh: Internet

Trong một cuộc phỏng vấn, Maria Ozawa cho biết cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và vô cùng hạnh phúc bên bạn trai Jose Sarazola. Được biết, anh là diễn viên người Philippines, đồng thời là một đầu bếp nổi tiếng. Bên cạnh việc sở hữu gương mặt điển trai và thân hình quyến rũ, Jose còn xuất thân từ gia đình có gia thế "khủng". Theo một nguồn tin, cha anh là quan chức còn mẹ là doanh nhân, gia đình anh sở hữu khá nhiều quán bar, nhà hàng và bất động sản.

Choáng với cuộc sống hiện tại bên bạn trai ‘soái ca’ của ‘nữ hoàng JAV’ Maria Ozawa - Ảnh 2
Maria bên bạn trai Jose Sarazola - Ảnh: Internet
Choáng với cuộc sống hiện tại bên bạn trai ‘soái ca’ của ‘nữ hoàng JAV’ Maria Ozawa - Ảnh 3

Jose sở hữu gương mặt nam tính...

Choáng với cuộc sống hiện tại bên bạn trai ‘soái ca’ của ‘nữ hoàng JAV’ Maria Ozawa - Ảnh 4
...và thân hình quyến rũ - Ảnh: Internet

Choáng với cuộc sống hiện tại bên bạn trai ‘soái ca’ của ‘nữ hoàng JAV’ Maria Ozawa - Ảnh 5

Mối tình của Maria và Jose từng bị cộng đồng mạng chỉ trích và chế giễu nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua sóng gió, chưa một lần nói tiếng “buông tay”.

Khi được hỏi về mối quan hệ của cả hai có bị tác động bởi những bình luận tiêu cực, Jose Sarazola thẳng thắn chia sẻ rằng: "Quá khứ của Maria Ozawa luôn là một vấn đề, nhưng tôi đã học cách để đương đầu với nó. Tôi không tranh cãi với những 'anh hùng bàn phím', cũng không bận tâm đến những lời đàm tiếu".

Choáng với cuộc sống hiện tại bên bạn trai ‘soái ca’ của ‘nữ hoàng JAV’ Maria Ozawa - Ảnh 6
Mặc kệ những lời dè bỉu, cả hai vẫn đang rất hạnh phúc - Ảnh: Internet

Gia đình Jose Sarazola cũng rất yêu mến Maria và ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi thay vì soi xét về quá khứ của cô. Bản thân Jose luôn cảm thấy sự lựa chọn của anh sáng suốt vì đối với anh, Maria là một người phụ nữ biết cách “đối nhân xử thế”, cô rất tôn trọng bố mẹ anh và gần gũi với bạn bè của anh.

Choáng với cuộc sống hiện tại bên bạn trai ‘soái ca’ của ‘nữ hoàng JAV’ Maria Ozawa - Ảnh 7
Gia đình anh cũng rất yêu thương nữ diễn viên - Ảnh: Internet
Choáng với cuộc sống hiện tại bên bạn trai ‘soái ca’ của ‘nữ hoàng JAV’ Maria Ozawa - Ảnh 8
Maria có mối quan hệ tốt với bạn bè của người yêu - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Maria Ozawa thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cô cùng bạn trai đi du lịch. Nữ diễn viên cũng khiến nhiều người ghen tỵ khi cô vẫn sở hữu vóc dáng quyến rũ, gợi cảm dù đã bước qua tuổi 30. So với thời gian trước đây, Maria có phần “phát tướng” hơn nhưng trông cô đầy sức sống và vô cùng rạng rỡ.

Choáng với cuộc sống hiện tại bên bạn trai ‘soái ca’ của ‘nữ hoàng JAV’ Maria Ozawa - Ảnh 9
Cặp đôi thường xuyên đi du lịch cùng bạn bè - Ảnh: Internet

Có thể nói, cặp đôi đang tận hưởng khoảng thời gian rất hạnh phúc, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào ở khắp mọi nơi trên thế giới. Khi chứng kiến những gì Maria có được sau bao tủi nhục, nhiều người thầm chúc mừng cho cô vì cuối cùng nữ diễn viên cũng đã có được một cuộc sống như bao cô gái bình thường khác.

Con gái Dương Mịch bất ngờ lộ mặt nhưng biểu cảm của cô bé sau khi cha mẹ ly hôn mới là điều gây chú ý

Con gái Dương Mịch bất ngờ lộ mặt nhưng biểu cảm của cô bé sau khi cha mẹ ly hôn mới là điều gây chú ý

Mới đây, phóng viên đã ghi lại được hình ảnh của bé Tiểu Gạo Nếp - con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy khi cô bé xuất hiện cùng gia đình trên phố.

Xem thêm
Từ khóa:   Maria Ozawa Jav phim sex nhật

TIN LIÊN QUAN

Con gái Dương Mịch bất ngờ lộ mặt nhưng biểu cảm của cô bé sau khi cha mẹ ly hôn mới là điều gây chú ý

Con gái Dương Mịch bất ngờ lộ mặt nhưng biểu cảm của cô bé sau khi cha mẹ ly hôn mới là điều gây chú ý

'Đông Phương Bất Bại' Trần Kiều Ân tuổi 40 trẻ đẹp như thời đôi mươi

'Đông Phương Bất Bại' Trần Kiều Ân tuổi 40 trẻ đẹp như thời đôi mươi

Hôn nhân không con cái của sao nữ U50 và chồng ca sĩ kém 17 tuổi

Hôn nhân không con cái của sao nữ U50 và chồng ca sĩ kém 17 tuổi

Khi Song Hye Kyo đau đầu vì bị đồn ly hôn, tình cũ khoe ảnh hạnh phúc bên mỹ nhân "Vườn sao băng" và con nhỏ

Khi Song Hye Kyo đau đầu vì bị đồn ly hôn, tình cũ khoe ảnh hạnh phúc bên mỹ nhân "Vườn sao băng" và con nhỏ

Bạn thân Song Hye Kyo bị chê xấu, ném đá sau tin cặp kè Song Joong Ki

Bạn thân Song Hye Kyo bị chê xấu, ném đá sau tin cặp kè Song Joong Ki

Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê

Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 11 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 23 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới