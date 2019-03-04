Choáng với cuộc sống hiện tại bên bạn trai ‘soái ca’ của ‘nữ hoàng JAV’ Maria Ozawa

Trong một cuộc phỏng vấn, Maria Ozawa cho biết cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và vô cùng hạnh phúc bên bạn trai Jose Sarazola. Được biết, anh là diễn viên người Philippines, đồng thời là một đầu bếp nổi tiếng. Bên cạnh việc sở hữu gương mặt điển trai và thân hình quyến rũ, Jose còn xuất thân từ gia đình có gia thế "khủng". Theo một nguồn tin, cha anh là quan chức còn mẹ là doanh nhân, gia đình anh sở hữu khá nhiều quán bar, nhà hàng và bất động sản .

Maria Ozawa từng là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp JAV Nhật Bản. Cô được xem là “nữ thần” trong mắt đàn ông khắp thế giới. Tuy nhiên năm 2014, Maria quyết định giải nghệ và chuyển đến Philippines sinh sống. Tại đây, nữ diễn viên đã có một cuộc sống mới và gặp được tình yêu của đời mình.

Mối tình của Maria và Jose từng bị cộng đồng mạng chỉ trích và chế giễu nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua sóng gió, chưa một lần nói tiếng “buông tay”.

Khi được hỏi về mối quan hệ của cả hai có bị tác động bởi những bình luận tiêu cực, Jose Sarazola thẳng thắn chia sẻ rằng: "Quá khứ của Maria Ozawa luôn là một vấn đề, nhưng tôi đã học cách để đương đầu với nó. Tôi không tranh cãi với những 'anh hùng bàn phím', cũng không bận tâm đến những lời đàm tiếu".

Mặc kệ những lời dè bỉu, cả hai vẫn đang rất hạnh phúc - Ảnh: Internet

Gia đình Jose Sarazola cũng rất yêu mến Maria và ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi thay vì soi xét về quá khứ của cô. Bản thân Jose luôn cảm thấy sự lựa chọn của anh sáng suốt vì đối với anh, Maria là một người phụ nữ biết cách “đối nhân xử thế”, cô rất tôn trọng bố mẹ anh và gần gũi với bạn bè của anh.

Gia đình anh cũng rất yêu thương nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Maria có mối quan hệ tốt với bạn bè của người yêu - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Maria Ozawa thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cô cùng bạn trai đi du lịch. Nữ diễn viên cũng khiến nhiều người ghen tỵ khi cô vẫn sở hữu vóc dáng quyến rũ, gợi cảm dù đã bước qua tuổi 30. So với thời gian trước đây, Maria có phần “phát tướng” hơn nhưng trông cô đầy sức sống và vô cùng rạng rỡ.

Cặp đôi thường xuyên đi du lịch cùng bạn bè - Ảnh: Internet

Có thể nói, cặp đôi đang tận hưởng khoảng thời gian rất hạnh phúc, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào ở khắp mọi nơi trên thế giới. Khi chứng kiến những gì Maria có được sau bao tủi nhục, nhiều người thầm chúc mừng cho cô vì cuối cùng nữ diễn viên cũng đã có được một cuộc sống như bao cô gái bình thường khác.