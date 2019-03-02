Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê

Sao quốc tế 02/03/2019 16:41

Những hình ảnh ngoài đời của Trương Gia Nghê hiện đang gây sốt cộng đồng mạng. Chẳng ai có thể ngờ rằng nữ diễn viên đã làm mẹ của 1 nhóc tì xinh xắn và chuẩn bị sinh con thứ 2 bởi cô quá xinh đẹp.

Trương Gia Nghê sinh năm 1987, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và từng tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Hiệp Khách Hành", "Huyền Của Ôn Noãn", "Tam Quốc Nhiệt", "Tình Yêu Thành Phố", "Mỹ Nhân Như Họa", "Ly Ái"...

Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 1
Trương Gia Nghê từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim - Ảnh: Internet

Xuất hiện muộn trong "Diên Hi Công Lược" với vai diễn "Thuận Tần" nhưng Trương Gia Nghê lại là mỹ nhân được mong chờ nhất, chẳng thua kém gì Tần Lam. Trong phim, nhân vật "Thuận Tần" của Trương Gia Nghê chính là phi tần xinh đẹp nhất trong dàn hậu cung của Càn Long. Chính vì vậy, nhan sắc của cô càng được khán giả chú ý và không ngừng xuýt xoa.

Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 2

Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 3
Vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa sắc sảo của cô trong "Diên Hi Công Lược" - Ảnh: Internet

Ngoài đời, cô sở hữu vóc dáng hoàn hảo cùng gương mặt thanh tú, ngọt ngào và dịu dàng. Chẳng mấy ai biết được rằng Trương Gia Nghê đã kết hôn và đang là mẹ bỉm sữa.

Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 4
Trương Gia Nghê ngoài đời có thể khiến người đối diện phải xiêu lòng - Ảnh: Internet

Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 5Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 6Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 7Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 8Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 9

Mới đây, trang QQ bất ngờ đăng tải những hình ảnh cách đây 12 năm của Trương Gia Nghê khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp tự nhiên của cô chẳng hề thay đổi. Thậm chí, Quỳnh Dao từng cho rằng nhan sắc của nữ diễn viên có thể khiến người đối diện phải “hồn xiêu phách lạc”.

Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 10
Nhan sắc của nữ diễn viên cách đây 12 năm - Ảnh: Internet

Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 11

Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 12
Gia Nghê trước đây trông vô cùng đáng yêu - Ảnh: Internet

Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 13Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 14

Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê - Ảnh 15

Trương Gia Nghê sở hữu nhan sắc đỉnh cao dù đang mang thai - Ảnh: Internet

Được biết, Trương Gia Nghê đang mang thai con thứ 2 và ngày lâm bồn cũng đang đến gần. Người hâm mộ đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng “mẹ tròn con vuông” đến cô.

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Từ khóa:   Trương Gia Nghê Diên Hi Công Lược

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