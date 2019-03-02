Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê

Trương Gia Nghê sinh năm 1987, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và từng tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Hiệp Khách Hành", "Huyền Của Ôn Noãn", "Tam Quốc Nhiệt", "Tình Yêu Thành Phố", "Mỹ Nhân Như Họa", "Ly Ái"...

Trương Gia Nghê từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim - Ảnh: Internet

Xuất hiện muộn trong "Diên Hi Công Lược" với vai diễn "Thuận Tần" nhưng Trương Gia Nghê lại là mỹ nhân được mong chờ nhất, chẳng thua kém gì Tần Lam. Trong phim, nhân vật "Thuận Tần" của Trương Gia Nghê chính là phi tần xinh đẹp nhất trong dàn hậu cung của Càn Long. Chính vì vậy, nhan sắc của cô càng được khán giả chú ý và không ngừng xuýt xoa.