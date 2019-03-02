Netizen xứ Trung choáng với nhan sắc đời thực của mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Trương Gia Nghê

Những hình ảnh ngoài đời của Trương Gia Nghê hiện đang gây sốt cộng đồng mạng. Chẳng ai có thể ngờ rằng nữ diễn viên đã làm mẹ của 1 nhóc tì xinh xắn và chuẩn bị sinh con thứ 2 bởi cô quá xinh đẹp.
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Trương Gia Nghê sinh năm 1987, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và từng tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Hiệp Khách Hành", "Huyền Của Ôn Noãn", "Tam Quốc Nhiệt", "Tình Yêu Thành Phố", "Mỹ Nhân Như Họa", "Ly Ái"...
Xuất hiện muộn trong "Diên Hi Công Lược" với vai diễn "Thuận Tần" nhưng Trương Gia Nghê lại là mỹ nhân được mong chờ nhất, chẳng thua kém gì Tần Lam. Trong phim, nhân vật "Thuận Tần" của Trương Gia Nghê chính là phi tần xinh đẹp nhất trong dàn hậu cung của Càn Long. Chính vì vậy, nhan sắc của cô càng được khán giả chú ý và không ngừng xuýt xoa.
Ngoài đời, cô sở hữu vóc dáng hoàn hảo cùng gương mặt thanh tú, ngọt ngào và dịu dàng. Chẳng mấy ai biết được rằng Trương Gia Nghê đã kết hôn và đang là mẹ bỉm sữa.
Mới đây, trang QQ bất ngờ đăng tải những hình ảnh cách đây 12 năm của Trương Gia Nghê khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp tự nhiên của cô chẳng hề thay đổi. Thậm chí, Quỳnh Dao từng cho rằng nhan sắc của nữ diễn viên có thể khiến người đối diện phải “hồn xiêu phách lạc”.
Được biết, Trương Gia Nghê đang mang thai con thứ 2 và ngày lâm bồn cũng đang đến gần. Người hâm mộ đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng “mẹ tròn con vuông” đến cô.